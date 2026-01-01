На Волині чоловік вбив свого знайомого
Сьогодні, 17:30
У Любомлі слідчі оголосили підозру фігуранту, який смертельно підрізав знайомого.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 16 квітня, в с. Старовойтове.
Мешканець Житомирської області, 1985 року народження, будучи в стані сп’яніння, наніс ножове поранення в грудну клітку знайомому. Потерпілий, 1995 року народження, також з Житомирщини, помер.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Ніж вилучили. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тіло направили на експертизу.
Слідчі поліції Любомля оголосили йому про підозру за ст. 115 КК України, санкція якої – позбавлення волі до 15 років.
