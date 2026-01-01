У Луцьку попрощалися з двома воїнами Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом

Сьогодні, 17 квітня, жителі громади попрощалися ще з двома Героями —таПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Російсько-українська війна триває, гинуть наші мужні захисники. На жаль, обірвалося життя ще двох лучан, які героїчно боронили територіальну цілісність України.У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Анатолія Андрусика та Богдана Новосада. Разом із рідними, друзями, бойовими побратимами попрощатися з Героями прийшла й заступник міського головиАндрусик Анатолій Васильович (02.04.1974 р.н.) загинув 23 березня цього року в районі населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області.Ще 31 березня 2025 року перестало битися серце Новосада Богдана Петровича (02.08.1994 р.н.). Він віддав життя виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.