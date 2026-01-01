У Луцьку попрощалися з двома воїнами Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом
Сьогодні, 16:04
Сьогодні, 17 квітня, жителі громади попрощалися ще з двома Героями — Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Російсько-українська війна триває, гинуть наші мужні захисники. На жаль, обірвалося життя ще двох лучан, які героїчно боронили територіальну цілісність України.
У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Анатолія Андрусика та Богдана Новосада. Разом із рідними, друзями, бойовими побратимами попрощатися з Героями прийшла й заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Андрусик Анатолій Васильович (02.04.1974 р.н.) загинув 23 березня цього року в районі населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області.
Ще 31 березня 2025 року перестало битися серце Новосада Богдана Петровича (02.08.1994 р.н.). Він віддав життя виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Російсько-українська війна триває, гинуть наші мужні захисники. На жаль, обірвалося життя ще двох лучан, які героїчно боронили територіальну цілісність України.
У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Анатолія Андрусика та Богдана Новосада. Разом із рідними, друзями, бойовими побратимами попрощатися з Героями прийшла й заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Андрусик Анатолій Васильович (02.04.1974 р.н.) загинув 23 березня цього року в районі населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області.
Ще 31 березня 2025 року перестало битися серце Новосада Богдана Петровича (02.08.1994 р.н.). Він віддав життя виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
У Луцьку попрощалися з двома воїнами Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом
Сьогодні, 16:04
