На Волині 23-річний водій авто збив чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 травня, близько 21:25, у селищі Турійськ. Унаслідок наїзду автомобіля травмувався пішохід, його госпіталізували.



23-річний водій автомобіля BMW не врахував безпечної швидкості руху та дорожньої обстановки, унаслідок чого допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.



У результаті ДТП 67-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Ковельському районі, внаслідок якої травмувався пішохід.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 травня, близько 21:25, у селищі Турійськ. Унаслідок наїзду автомобіля травмувався пішохід, його госпіталізували.23-річний водій автомобіля BMW не врахував безпечної швидкості руху та дорожньої обстановки, унаслідок чого допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.У результаті ДТП 67-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію