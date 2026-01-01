На Волині 23-річний водій авто збив чоловіка
Сьогодні, 11:08
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Ковельському районі, внаслідок якої травмувався пішохід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 травня, близько 21:25, у селищі Турійськ. Унаслідок наїзду автомобіля травмувався пішохід, його госпіталізували.
23-річний водій автомобіля BMW не врахував безпечної швидкості руху та дорожньої обстановки, унаслідок чого допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.
У результаті ДТП 67-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 травня, близько 21:25, у селищі Турійськ. Унаслідок наїзду автомобіля травмувався пішохід, його госпіталізували.
23-річний водій автомобіля BMW не врахував безпечної швидкості руху та дорожньої обстановки, унаслідок чого допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.
У результаті ДТП 67-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Донать 100 грн — виграй BMW: у Луцьку збирають на роботизовані комплекси для «Любарту»
Сьогодні, 11:46
На Волині 23-річний водій авто збив чоловіка
Сьогодні, 11:08
В одному з районів Луцька впродовж дня не буде води
Сьогодні, 10:53
Європа вважає, що росія може напасти в найближчі 2 роки, поки Трамп при владі, – ЗМІ
Сьогодні, 10:09