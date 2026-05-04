Європа вважає, що росія може напасти в найближчі 2 роки, поки Трамп при владі, – ЗМІ

Дональд Трамп, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал – може спробувати перевірити НАТО на міцність.



Про це пише



За словами трьох політиків ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі один-два роки ідеальною нагодою для перевірки міцності НАТО.



"Щось може статися дуже скоро – у Росії з'явилося вікно можливостей. США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність", – сказав фінський депутат від правоцентристської партії, член комітету з закордонних справ Європарламенту Міка Аалтола.



Видання пише, що представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО. Але при цьому вони вважають це малоймовірним, оскільки Росія виснажена війною в Україні.



За словами Аалтоли, у Європі більш імовірним вважають, що глава рф зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, щоб посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону, чи ні.



Стаття 5 проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них "як збройний напад на всіх". Водночас Трамп неодноразово назвав НАТО "паперовим тигром". Він має залишити посаду в січні 2029 року.



Видання акцентує – хоч європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект на місцях зможуть відчути лише через кілька років.



Згідно з "Дорожньою картою оборонної готовності", блок хоче бути готовим до "надійного стримування своїх супротивників та реагування на будь-яку агресію" до 2030 року.



Європа не єдина у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Певна напруга також є між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї через війну в Ірані, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну.



Водночас Аалтола вважає, що ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки.



"Це насправді найгірше, що можна створити в демократичних країнах", – сказав він.



Естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.



А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.

