Європа вважає, що росія може напасти в найближчі 2 роки, поки Трамп при владі, – ЗМІ
Сьогодні, 10:09
У Європейському союзі побоюються, що росія у наступні два роки – поки президентом США буде Дональд Трамп, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал – може спробувати перевірити НАТО на міцність.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
За словами трьох політиків ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі один-два роки ідеальною нагодою для перевірки міцності НАТО.
"Щось може статися дуже скоро – у Росії з'явилося вікно можливостей. США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність", – сказав фінський депутат від правоцентристської партії, член комітету з закордонних справ Європарламенту Міка Аалтола.
Видання пише, що представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО. Але при цьому вони вважають це малоймовірним, оскільки Росія виснажена війною в Україні.
За словами Аалтоли, у Європі більш імовірним вважають, що глава рф зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, щоб посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону, чи ні.
Стаття 5 проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них "як збройний напад на всіх". Водночас Трамп неодноразово назвав НАТО "паперовим тигром". Він має залишити посаду в січні 2029 року.
Видання акцентує – хоч європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект на місцях зможуть відчути лише через кілька років.
Згідно з "Дорожньою картою оборонної готовності", блок хоче бути готовим до "надійного стримування своїх супротивників та реагування на будь-яку агресію" до 2030 року.
Європа не єдина у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Певна напруга також є між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї через війну в Ірані, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну.
Водночас Аалтола вважає, що ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки.
"Це насправді найгірше, що можна створити в демократичних країнах", – сказав він.
Естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.
А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.
