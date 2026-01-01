У кремлі побоюються щодо замаху на путіна безпілотниками з боку російських еліт, - медіа

володимира путіна. Той побоюється, що представники російської політичної еліти спробують використати безпілотники для можливого замаху на нього.



Про це пише видання «Важные истории» із посиланням на отриманий звіт «однієї з країн Європейського Союзу». Принаймні частину інформації з отриманого документа видання змогло підтвердити із власних джерел, повідомляє



Як зазначається, Федеральна служба охорони (ФСО), що забезпечує фізичний захист високопосадовців рф, значно посилила заходи безпеки щодо володимира путіна. Зокрема, суттєво скоротила перелік місць, які він регулярно відвідує. Наприклад, ні путін, ні його родина більше не бувають у своїх звичних резиденціях у Підмосков'ї та на Валдаї.



Цьогоріч також не було організовано жодної поїздки путіна на військову інфраструктуру (на відміну від візитів у 2025 році).



Видання стверджує, що з початку війни проти України путін часто перебуває в модернізованих бункерах, де може працювати тижнями. Тим часом російські медіа використовують для трансляції заздалегідь підготовлені відеоматеріали з ним.



За даними видання, у самій адміністрації президента рф відвідувачі проходять два рівні перевірки, включно з повним оглядом.



В окремих районах Москви періодично вимикають комунікаційні мережі, а співробітники ФСО проводять масштабні перевірки з використанням кінологічних підрозділів. Як стверджується, представників ФСО також розмістили вздовж Москви-ріки для реагування на можливі атаки безпілотників.



Також ФСО контролює та погоджує будь-які інформаційні чи медійні публікації за участю путіна, спираючись на певний «секретний президентський указ».



Співробітникам, які працюють поруч із путіним, заборонено користуватися мобільними телефонами. Вони повинні використовувати пристрої без доступу до інтернету. Також їм заборонено користуватися громадським транспортом — вони пересуваються винятково транспортом ФСО. У будинках кухарів, фотографів та охоронців встановлено системи спостереження.



«Важные истории» пишуть, що деякі дані цього звіту підтвердилися з незалежних джерел. Наприклад, те, що за масштабними відключеннями інтернету в Москві стоїть саме ФСО, а не ФСБ, журналісти дізналися від колишнього співробітника Федеральної служби безпеки.



Також кілька неназваних джерел підтвердили виданню посилення остраху путіна щодо можливої змови або спроби перевороту. Чинний співробітник ФСБ розповів виданню, що його підрозділу стало набагато важче отримувати дозвіл на прослуховування в межах неполітичних кримінальних справ, тому що «всю техніку переорієнтували на прослуховування уряду та інших органів влади».



Окрім того, цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад на Красній площі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку березня 2026 року кремль стурбований витоком чутливої ​​інформації, а також ризиком змови/спроби перевороту проти. Той побоюється, що представники російської політичної еліти спробують використати безпілотники для можливого замаху на нього.Про це пише видання «Важные истории» із посиланням на отриманий звіт «однієї з країн Європейського Союзу». Принаймні частину інформації з отриманого документа видання змогло підтвердити із власних джерел, повідомляє Громадське Як зазначається, Федеральна служба охорони (ФСО), що забезпечує фізичний захист високопосадовців рф, значно посилила заходи безпеки щодо володимира путіна. Зокрема, суттєво скоротила перелік місць, які він регулярно відвідує. Наприклад, ні путін, ні його родина більше не бувають у своїх звичних резиденціях у Підмосков'ї та на Валдаї.Цьогоріч також не було організовано жодної поїздки путіна на військову інфраструктуру (на відміну від візитів у 2025 році).Видання стверджує, що з початку війни проти України путін часто перебуває в модернізованих бункерах, де може працювати тижнями. Тим часом російські медіа використовують для трансляції заздалегідь підготовлені відеоматеріали з ним.За даними видання, у самій адміністрації президента рф відвідувачі проходять два рівні перевірки, включно з повним оглядом.В окремих районах Москви періодично вимикають комунікаційні мережі, а співробітники ФСО проводять масштабні перевірки з використанням кінологічних підрозділів. Як стверджується, представників ФСО також розмістили вздовж Москви-ріки для реагування на можливі атаки безпілотників.Також ФСО контролює та погоджує будь-які інформаційні чи медійні публікації за участю путіна, спираючись на певний «секретний президентський указ».Співробітникам, які працюють поруч із путіним, заборонено користуватися мобільними телефонами. Вони повинні використовувати пристрої без доступу до інтернету. Також їм заборонено користуватися громадським транспортом — вони пересуваються винятково транспортом ФСО. У будинках кухарів, фотографів та охоронців встановлено системи спостереження.«Важные истории» пишуть, що деякі дані цього звіту підтвердилися з незалежних джерел. Наприклад, те, що за масштабними відключеннями інтернету в Москві стоїть саме ФСО, а не ФСБ, журналісти дізналися від колишнього співробітника Федеральної служби безпеки.Також кілька неназваних джерел підтвердили виданню посилення остраху путіна щодо можливої змови або спроби перевороту. Чинний співробітник ФСБ розповів виданню, що його підрозділу стало набагато важче отримувати дозвіл на прослуховування в межах неполітичних кримінальних справ, тому що «всю техніку переорієнтували на прослуховування уряду та інших органів влади».Окрім того, цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад на Красній площі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію