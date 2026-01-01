Мороз, сонце і дощі: яким буде травень на Волині





Про це журналістам



За прогнозами волинських синоптиків, перші дні травня будуть контрастними.



«Травень буде прохолодним — на півтора градуса холоднішим за норму. Погріємося ми лише до 6-го числа, а вже 7–8 травня область опиниться в зоні холодного фронту, що принесе дощі з грозами та зниження температури до 14–19 градусів тепла», — зазначили у гідрометцентрі.



До середини місяця опадів очікують у межах норми, проте стабільного літнього тепла найближчим часом чекати не варто. Ближче до кінця травня температура нарешті вирівняється, проте сонячні дні чергуватимуться з рясними дощами.

