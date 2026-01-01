Ухилянтів у розшуку хочуть «амністувати» на 6 місяців: деталі пропозиції
Сьогодні, 05:17
Ухилянтів пропонують зняти з розшуку і дати пів року, щоб вони знайшли свої підрозділи. А якщо вони не виконають це, то мобілізувати силоміць.
Таку пропозицію висловив заявив адвокат, ветеран війни Масі Найєм в етері «Суспільного».
«Щодо тих людей, які зараз у розшуку. Їм треба дати термін. Умовно кажучи: „У вас є пів року, вас знімають з розшуку, ви шукаєте собі підрозділ“. І після цього, щоб поліція виконувала свою пряму функцію — забезпечення того, щоб ці люди, які це не виконали, їх жорстко привезли до ТЦК», — сказав Масі Найєм.
