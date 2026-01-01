На Волині поляк безоплатно ремонтує авто на фронт. ВІДЕО

Маріуш Лях безплатно ремонтує автівки, на яких українські військовослужбовці виконують бойові завдання.



Уперше полагодив військове авто 2,5 роки тому, розповів чоловік



Цей позашляховик для бригади товариша, яка виконує бойові завдання на фронті, ремонтує утретє, каже 43-річний поляк. Автівка для 68-ої десантно-штурмової бригади потребує заміни мотора. Запчастини до машини замовляє у Польщі.



"Товариш розповів: як втікали десь, то вискочили з машини, а це автомат і він помаленьку котився-котився і впав у якусь річку, — говорить Маріуш. — Справлюсь. Кожну робив і цю зроблю".



Кошти на запчастини дають військові, усі ремонтні роботи чоловік виконує безплатно. "А як можна брати гроші, якщо вони зі своєї кишені гроші дістають і платять за запчастини", — каже він.



Маріуш захоплюється ремонтом автотехніки з 12 років, навчався на автомеханіка. В Україну приїхав 20 років тому на роботу, тоді ж познайомився з майбутньому дружиною Світланою. Разом виховують двох дітей: 19-річну Маріолу і 10-річного Давида.



Зі слів Світлани, на початку повномасштабної війни родина виїздила у Польщу. Через пів року повернулися, везли із собою гуманітарну допомогу.



"В мене загинув племінник на війні, Віталій. Він теж був в 68-й бригаді. Війна не обійшла нас стороною. Вона ввійшла в нас до нас в дім. Козей Віталій загинув 15 жовтня 2023 року на Донеччині", — говорить Світлана.



Коли Маріуш робить автівки на фронт — ретельно перевіряє стан авто. "Машина поїде на війну і зламатись вона там не має права", — твердить він.



За 2,5 роки майстер відремонтував орієнтовно 10 авто, деякі із них по декілька разів. За ремонт транспорту чоловік має відзнаку 68-ої єгерської бригади "Хрест воїна-єгеря".



