На Волині поляк безоплатно ремонтує авто на фронт. ВІДЕО

У власному гаражі на Волині 43-річний поляк Маріуш Лях безплатно ремонтує автівки, на яких українські військовослужбовці виконують бойові завдання.

Уперше полагодив військове авто 2,5 роки тому, розповів чоловік Суспільному. Маріуш 20 років живе у волинському селищі Маневичі, має дружину-українку і двох дітей.

Цей позашляховик для бригади товариша, яка виконує бойові завдання на фронті, ремонтує утретє, каже 43-річний поляк. Автівка для 68-ої десантно-штурмової бригади потребує заміни мотора. Запчастини до машини замовляє у Польщі.

"Товариш розповів: як втікали десь, то вискочили з машини, а це автомат і він помаленьку котився-котився і впав у якусь річку, — говорить Маріуш. — Справлюсь. Кожну робив і цю зроблю".

Кошти на запчастини дають військові, усі ремонтні роботи чоловік виконує безплатно. "А як можна брати гроші, якщо вони зі своєї кишені гроші дістають і платять за запчастини", — каже він.
Маріуш захоплюється ремонтом автотехніки з 12 років, навчався на автомеханіка. В Україну приїхав 20 років тому на роботу, тоді ж познайомився з майбутньому дружиною Світланою. Разом виховують двох дітей: 19-річну Маріолу і 10-річного Давида.

Зі слів Світлани, на початку повномасштабної війни родина виїздила у Польщу. Через пів року повернулися, везли із собою гуманітарну допомогу.

"В мене загинув племінник на війні, Віталій. Він теж був в 68-й бригаді. Війна не обійшла нас стороною. Вона ввійшла в нас до нас в дім. Козей Віталій загинув 15 жовтня 2023 року на Донеччині", — говорить Світлана.
Коли Маріуш робить автівки на фронт — ретельно перевіряє стан авто. "Машина поїде на війну і зламатись вона там не має права", — твердить він.

За 2,5 роки майстер відремонтував орієнтовно 10 авто, деякі із них по декілька разів. За ремонт транспорту чоловік має відзнаку 68-ої єгерської бригади "Хрест воїна-єгеря".
