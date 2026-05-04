Цього літа путін вирішуватиме, чи розширювати війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти, що стартував нині в Єревані. Він побажав Вірменії і Азербайджану миру, а також наголосив на спільних викликах.

Про це пише LB.ua.

Володимир Зеленський вважає, що нинішній рік стане вирішальним у питання того, чи триватиме російська агресія далі. Він закликав тиснути на Кремль, аби змусити росіян завершити агресію.

"Це літо буде тим моментом, коли путін буде вирішувати, що робити далі. Розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії", – сказав він.

Росія оголосила парад на 9 травня без військової техніки – вперше за багато років. Це означає, що вона вперше не може собі це дозволити.

"І що українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. І ми повинні тиснути санкціями на них", – додав президент України.

Він підкреслив, що Європа має бути за столом переговорів про мир. Важливо виробити єдиний формат таких перемовин.

