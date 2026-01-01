60 га зелені: як у Луцьку доглядають парки. ВІДЕО

Олексій Литвин працює над доглядом зелених зон міста. Разом із командою з 25 працівників він відповідає за чотири парки, де щодня тривають роботи упродовж усього року.



Про свою роботу та зміни у парках Олексій Литвин розповів



"Посада моя наразі називається "начальник дільниці утримання парків". На цій посаді трошки більше 10 років. За освітою — технік лісового господарства. Професія від навчання і до роботи не зовсім тотожні, але суміжні", — розповідає Олексій Литвин.



За його словами, робота не має сезонного перепочинку — змінюється лише її характер.



"Навесні — прибирання після зими, починаючи з випадкового сміття, яке вилізло з-під снігу. Потім косіння, згрібання. Ціле літо — трава, зламані гілки, утримання водного плеса. Восени — листя. Взимку — сніг, ожеледь, посипання", — каже він.

Щоденну роботу планують наперед.



"Зазвичай всі працівники ще з вечора знають, що вони будуть робити саме завтра. Щочетверга в сезон косіння викошується розподільча смуга центральної алеї", — зазначає начальник дільниці.



Окрім утримання територій, у парках створюють нові локації та об’єкти.



"В загальну картину парку ми намагаємось внести елементи не лише природнього характеру — посадити кущик, дерево, квіточку. А також додати елементи функціонального благоустрою чи фотозон, які би на фоні природи радували око", — говорить він.



Частину таких об’єктів створюють власними силами. За словами Олексія, щось робить сам, щось — за участі працівників.



"Бобер створений, спроєктований, запланований і зроблений мною від початку і до самого кінця", — розповідає Олексій Литвин.



Також у парках з’являються екоскульптури з відходів деревини. Однією з таких скульптур є "Жук".



"Тут використано тонкомір клена для створення крил і обаполи від некондиційних дощок. Це була моя ідея. Підглянуто в інтернеті саму скульптуру, а вже втілював з того, що маємо", — каже він.



Окрему увагу приділяють оновленню насаджень.



"Парк закладено в 60-х роках минулого століття. Деяким деревам більше як пів століття. На жаль, з різних причин старі дерева вмирають. Але натомість садимо нові, молоді, різного розміру, для того щоб формувати різновікове насадження в парку", — говорить він.



Водночас у роботі є і проблеми — зокрема пошкодження об’єктів відвідувачами.



"На місці купи будівельного сміття було вирішено створити скульптуру "Свинтуса" з барвінком. Наразі спостерігаємо, що відвідувачі вилазять фотографуватись і витоптують, винищують, пошкоджують цю скульптуру", — розповідає він.



Також, за його словами, частину рослин інколи викрадають під час висадки.



Попри це, лучани позитивно оцінюють зміни в парках.



"З великим задоволенням прогулюємось, дивимось різні локації, дуже багато всього цікавого. У нас тут чисто, прибрано, охайно, приємно гуляти", — каже місцева жителька Лариса Степанюк.



Загалом парк займає 72 гектари, з яких близько 60 перебувають на обслуговуванні підприємства "Парки і сквери". Тут поєднують створення нових локацій із збереженням уже наявних — зокрема скульптури "Берегиня", яка є частиною історії парку.

Загалом парк займає 72 гектари, з яких близько 60 перебувають на обслуговуванні підприємства "Парки і сквери". Тут поєднують створення нових локацій із збереженням уже наявних — зокрема скульптури "Берегиня", яка є частиною історії парку.

