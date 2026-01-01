Українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня, - Зеленський
Сьогодні, 15:13
Це літо стане моментом, коли російський диктатор володимир путін буде вирішувати, розширювати війну проти України чи переходити до дипломатії, і в такий час слід консолідувати зусилля для миру.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми повинні продовжувати тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів. Ідея зняття санкцій є неприйнятною», - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що це літо стане тим моментом, коли путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів.
«Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути, тиснути санкціями на них», - закликав глава Української держави.
Він подякував європейським партнерам за 20-й пакет санкцій, а також усім, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту.
«Адже, поки продовжується війна, підтримка України повинна продовжуватись», - наголосив Президент.
