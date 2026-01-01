На Волині загинув 18-річний мотоцикліст: у поліції повідомили деталі аварії

Поліцейські зʼясовують обставини смертельної ДТП у Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася сьогодні, близько 12 години, на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська. 

25-річний водій автомобіля Audi, повертаючи ліворуч, зіткнувся із мотоциклом, який рухався у зустрічному напрямку. За кермом двоколісного перебував 18-річний водій. Від отриманих травм він загинув на місці події. 

На місці працюють слідчі поліції. Відомо, що керманич автомобіля був тверезий. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
