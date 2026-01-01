У мікрорайоні Луцька на 4 тижні відключать гарячу воду

У мікрорайоні Луцька на 4 тижні відключать гарячу воду
З 4 травня в Луцьку тимчасово припинять надання послуги з гарячого водопостачання для населення. Йдеться про споживачів, які користуються послугою від окремих центральних теплових пунктів у 33-у мікрорайоні.

Про це повідомили 4 травня на сторінці державного комунального підприємства "Луцьктепло", пише Суспільне.

Відключення гарячої води пов'язане з реконструкцією еплової мережі на вулиці Кравчука. Йдеться про ЦТП на вулиці Кравчука, 19Л та на вулиці Кравчука, 26В.

Орієнтовне завершення ремонтних робіт і відновлення послуги — 31 травня.

Що відомо про відключення котелень у Луцьку

Відповідно до графіка, який затвердили члени виконкому 18 квітня цього року, гарячу воду на профілактику на котельні по вулиці Магістральній, 56, мали виключати з 1 по 22 червня 2026 року.

У зв'язку з встановленням обладнання одна із котелень у Луцьку мала припинити подачу гарячої води з 27 квітня по 31 травня. Споживачі районів ЛПЗ та Львівської мали залишитися без гарячої води, проте роботи відтермінували на два тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Луцька, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 18:04
У мікрорайоні Луцька на 4 тижні відключать гарячу воду
Сьогодні, 17:03
Поліція провела 40 обшуків у посадовців ТЦК: що відомо
Сьогодні, 16:24
На Волині загинув 18-річний мотоцикліст: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 16:18
Обшуки у луцькому ліцеї № 15: директора відсторонили від виконання обов’язків
Сьогодні, 15:44
Медіа
відео
1/8