Підтвердили загибель воїна з Луцька, який майже два роки вважався зниклим безвісти

Додому «На щиті» повернеться лучанин Мосійчук Віталій Віталійович (24.09.1982 р.н.), який загинув 19 вересня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом.

