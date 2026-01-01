Підтвердили загибель воїна з Луцька, який майже два роки вважався зниклим безвісти

Мосійчук Віталій Віталійович (24.09.1982 р.н.), який загинув 19 вересня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.



Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом.

