«Київстар» відновить зв’язок упродовж чотирьох-п’яти годин, – Кубраков
Сьогодні, 12:20
Мобільний оператор "Київстар" має відновити зв’язок упродовж чотирьох-п’яти годин.
Про це сказав віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков на зустрічі команди очолюваного ним Мінінфраструктури з медіа у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кубракова, зараз тривають ремонтні роботи.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 12 грудня, в роботі оператора мобільного "Київстар" стався масштабний збій.
Також у «ПриватБанку» розповіли, як збій «Київстару» впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів.
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Про це сказав віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков на зустрічі команди очолюваного ним Мінінфраструктури з медіа у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кубракова, зараз тривають ремонтні роботи.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 12 грудня, в роботі оператора мобільного "Київстар" стався масштабний збій.
Також у «ПриватБанку» розповіли, як збій «Київстару» впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів.
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