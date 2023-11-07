На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини

На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 3 травня, на Волинь прибув евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.

Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.

Працівники ДСНС допомогли громадянам перенести речі, транспортували маломобільних громадян до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.

«Настане день і всі наші громадяни обов’язково повернуться додому, отож тримаймося, разом до Перемоги», - зазначають волинські рятувальники.


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Теги: евакуація, Україна
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