На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 17:13
Сьогодні, 3 травня, на Волинь прибув евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Працівники ДСНС допомогли громадянам перенести речі, транспортували маломобільних громадян до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
«Настане день і всі наші громадяни обов’язково повернуться додому, отож тримаймося, разом до Перемоги», - зазначають волинські рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Працівники ДСНС допомогли громадянам перенести речі, транспортували маломобільних громадян до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
«Настане день і всі наші громадяни обов’язково повернуться додому, отож тримаймося, разом до Перемоги», - зазначають волинські рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 17:13
У Харкові росіяни під час обстрілу вбили прикуту до ліжка жінку
Сьогодні, 16:56
З 4 травня ВЛК не вказуватимуть «обмежено придатний»
Сьогодні, 16:39
Аварія у Луцьку спричинила чималий затор
Сьогодні, 16:07