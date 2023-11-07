На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини

евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.



Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.



Працівники ДСНС допомогли громадянам перенести речі, транспортували маломобільних громадян до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.



«Настане день і всі наші громадяни обов’язково повернуться додому, отож тримаймося, разом до Перемоги», - зазначають волинські рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 травня, на Волинь прибувз громадянами, які вимушено залишили свої домівки.Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.Працівники ДСНС допомогли громадянам перенести речі, транспортували маломобільних громадян до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.«Настане день і всі наші громадяни обов’язково повернуться додому, отож тримаймося, разом до Перемоги», - зазначають волинські рятувальники.

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