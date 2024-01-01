Рідні брати з Волині на війні стали побратимами-мінометниками
Сьогодні, 15:48
На війні бійці стають справжніми бойовими побратимами. Але трапляється, що бойовими побратимами стають рідні брати. Один з таких прикладів – приклад братів-мінометників Володимира та Ярослава, які з перших днів широкомасштабного вторгнення разом служать у Володимирському батальйоні 100 омбр.
Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.
Старший солдат (і старший із братів) Володимир на псевдо «Тигр» влучно та нещадно б’є ворога на посаді старшого навідника міномета.
Натомість молодший сержант Ярослав (і, відповідно, молодший із братів) обіймає посаду головного сержанта-навідника міномета у другому мінометному взводі першої мінометної батареї. До речі, чоловік має без жодного перебільшення унікальне псевдо – «Гнульник». Власне, у довоєнному житті Ярослав якраз і працював гнульником (тобто, займався гнуттям металевих деталей) на підприємстві міжнародного холдингу «Модерн-Експо».
Брати-мінометники Володимир і Ярослав не втомлюються «мінусувати» загарбників і мріють після Перемоги разом повернутися на рідну Волинь.
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Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.
Старший солдат (і старший із братів) Володимир на псевдо «Тигр» влучно та нещадно б’є ворога на посаді старшого навідника міномета.
Натомість молодший сержант Ярослав (і, відповідно, молодший із братів) обіймає посаду головного сержанта-навідника міномета у другому мінометному взводі першої мінометної батареї. До речі, чоловік має без жодного перебільшення унікальне псевдо – «Гнульник». Власне, у довоєнному житті Ярослав якраз і працював гнульником (тобто, займався гнуттям металевих деталей) на підприємстві міжнародного холдингу «Модерн-Експо».
Брати-мінометники Володимир і Ярослав не втомлюються «мінусувати» загарбників і мріють після Перемоги разом повернутися на рідну Волинь.
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