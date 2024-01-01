Рідні брати з Волині на війні стали побратимами-мінометниками

На війні бійці стають справжніми бойовими побратимами. Але трапляється, що бойовими побратимами стають рідні брати. Один з таких прикладів – приклад братів-мінометників Володимира та Ярослава, які з перших днів широкомасштабного вторгнення разом служать у Володимирському батальйоні 100 омбр.Про це у телеграмі повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.Старший солдат (і старший із братів)на псевдо «Тигр» влучно та нещадно б’є ворога на посаді старшого навідника міномета.Натомість молодший сержант(і, відповідно, молодший із братів) обіймає посаду головного сержанта-навідника міномета у другому мінометному взводі першої мінометної батареї. До речі, чоловік має без жодного перебільшення унікальне псевдо – «Гнульник». Власне, у довоєнному житті Ярослав якраз і працював гнульником (тобто, займався гнуттям металевих деталей) на підприємстві міжнародного холдингу «Модерн-Експо».Брати-мінометники Володимир і Ярослав не втомлюються «мінусувати» загарбників і мріють після Перемоги разом повернутися на рідну Волинь.