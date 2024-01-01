Троє прикордонників із Волині отримали нагороди від Зеленського

Президентзустрівся з прикордонниками на Хмельниччині та вручив трьом бійцям з Волині заслужені нагороди.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Орденом «Золота Зірка» із присвоєнням звання Герой України нагороджено військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону майстер-сержанта. Прикордонник майже 30 років присвятив військовій службі. У 2018 році Олег був звільнений у запас Збройних Сил України. Проте, 24 лютого 2022 року прийняв рішення повернутись у стрій, відразу до складу бойового підрозділу Волинського загону.Торік разом з побратимами мужньо виконували завдання на Авдіївському та Мар’їнському напрямках Донецької області. На початку цього року Олег у складі прикордонної комендатури знову відправився на Донеччину.Під час одного із чергових штурмів противником наших позицій на Авдіївському напрямку значна частина прикордонників отримала поранення. Олег, бувши старшим групи, віддав наказ підлеглим винести до укриття поранених побратимів, а сам прикривав їхній відхід вогнем із кулемета, продовжуючи знищувати російських окупантів.Майоранагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Офіцер прикордонної комендатури у складі підрозділу також виконував бойові завдання на Донеччині. Вогневі групи наших бійців під його керівництвом знищили чимало російських військових. Під час виходу з Авдіївки вправно керував евакуацією підлеглих, тому обійшлось без втрат особового складу. Особисто вогнем із кулемета прикривав відхід. Допомагав пораненим в наданні першої невідкладної допомоги. Разом із побратимом 13 кілометрів несли пораненого військовослужбовця, завдяки чому зберегли його життя.Старший сержантотримав з рук Президента орден «За мужність» ІІІ ступеня. Прикордонник з честю виконує завдання з оборони України. Під час ведення одного з оборонних боїв в районі Авдіївки Олександр виявив та знищив групу окупантів та. Загалом на рахунку бійця десятки ліквідованих росіян.