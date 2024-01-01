Рятувальники назвали причину пожежі у луцькому храмі

Рятувальники назвали причину пожежі у луцькому храмі
У Луцьку вогнеборці сьогодні, 4 травня, ліквідували пожежу в церкві, що розташована на вулиці Глушець.

Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.

Сьогодні, 4 травня, об 11:13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на даху входу в церкву, що розташована у Луцьку на вулиці Глушець.

До місця події прибула чергова варта міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини (дві автоцистерни та авто драбина), а також підйомник з 1-ї ДПРЧ м.Луцька, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.

Осередок пожежі знаходився ззовні на дашку входу в церкву, але у храмі створилось задимлення.

На майданчику біля храму був встановлений будівельний підйомний кран з спеціальною платформою для проведення монтажних робіт, отож для оперативної ліквідації пожежі вогнеборці скористались цією конструкцією та подали на гасіння водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму.



Пожежа ліквідована об 11:33, для цього довелось провести і розбір будівельних конструкцій на даху над входом в церкву.

На місці події працювали 5 одиниць техніки, в тому числі автодрабина, 10 чоловік особового складу служби 101.

Потерпілих немає.

Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні монтажних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє прикордонників із Волині отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 14:51
На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю
Сьогодні, 14:10
Рятувальники назвали причину пожежі у луцькому храмі
Сьогодні, 13:37
На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 13:10
Герой із Херсонщини знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 13:10
Перед Великоднем у Луцьку – пожежа у церкві Перед Великоднем у Луцьку – пожежа у церкві
Сьогодні, 11:43
На Волині горіла господарча споруда На Волині горіла господарча споруда
01 травень, 13:00
На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок
26 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє прикордонників із Волині отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 14:51
 0
На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю
Сьогодні, 14:10
 0
Рятувальники назвали причину пожежі у луцькому храмі
Сьогодні, 13:37
 0
На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 13:10
 0
Герой із Херсонщини знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8