Рятувальники назвали причину пожежі у луцькому храмі
Сьогодні, 13:37
У Луцьку вогнеборці сьогодні, 4 травня, ліквідували пожежу в церкві, що розташована на вулиці Глушець.
Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.
Сьогодні, 4 травня, об 11:13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на даху входу в церкву, що розташована у Луцьку на вулиці Глушець.
До місця події прибула чергова варта міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини (дві автоцистерни та авто драбина), а також підйомник з 1-ї ДПРЧ м.Луцька, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.
Осередок пожежі знаходився ззовні на дашку входу в церкву, але у храмі створилось задимлення.
На майданчику біля храму був встановлений будівельний підйомний кран з спеціальною платформою для проведення монтажних робіт, отож для оперативної ліквідації пожежі вогнеборці скористались цією конструкцією та подали на гасіння водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму.
Пожежа ліквідована об 11:33, для цього довелось провести і розбір будівельних конструкцій на даху над входом в церкву.
На місці події працювали 5 одиниць техніки, в тому числі автодрабина, 10 чоловік особового складу служби 101.
Потерпілих немає.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні монтажних робіт.
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Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС.
Сьогодні, 4 травня, об 11:13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на даху входу в церкву, що розташована у Луцьку на вулиці Глушець.
До місця події прибула чергова варта міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини (дві автоцистерни та авто драбина), а також підйомник з 1-ї ДПРЧ м.Луцька, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.
Осередок пожежі знаходився ззовні на дашку входу в церкву, але у храмі створилось задимлення.
На майданчику біля храму був встановлений будівельний підйомний кран з спеціальною платформою для проведення монтажних робіт, отож для оперативної ліквідації пожежі вогнеборці скористались цією конструкцією та подали на гасіння водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму.
Пожежа ліквідована об 11:33, для цього довелось провести і розбір будівельних конструкцій на даху над входом в церкву.
На місці події працювали 5 одиниць техніки, в тому числі автодрабина, 10 чоловік особового складу служби 101.
Потерпілих немає.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні монтажних робіт.
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