Рятувальники назвали причину пожежі у луцькому храмі

У Луцьку вогнеборці сьогодні, 4 травня, ліквідувалиПро це у фейсбуці повідомляє ДСНС.Сьогодні, 4 травня, об 11:13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на даху входу в церкву, що розташована у Луцьку на вулиці Глушець.До місця події прибула чергова варта міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини (дві автоцистерни та авто драбина), а також підйомник з 1-ї ДПРЧ м.Луцька, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.Осередок пожежі знаходився ззовні на дашку входу в церкву, але у храмі створилось задимлення.На майданчику біля храму був встановлений будівельний підйомний кран з спеціальною платформою для проведення монтажних робіт, отож для оперативної ліквідації пожежі вогнеборці скористались цією конструкцією та подали на гасіння водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму.Пожежа ліквідована об 11:33, для цього довелось провести і розбір будівельних конструкцій на даху над входом в церкву.На місці події працювали 5 одиниць техніки, в тому числі автодрабина, 10 чоловік особового складу служби 101.Потерпілих немає.Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні монтажних робіт.