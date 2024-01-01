На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю

Геннадія Гогулі.



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Захищаючи нашу Україну, в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі в районі нп Вільшана, Куп'янського району Харківської області загинув 48-річний сержант Геннадій Гогуля.



Геннадій Гогуля (20.09.1975 р.н.) був жителем смт Луків.



4 травня, Луківська громада у скорботі зустрічатиме загиблого захисника України.



Орієнтовний час зустрічі кортежу 16:00 - 16:30. Просять створити живий коридор аби гідно зустріти загиблого Героя. Кортеж буде їхати вулицями Грушевського, Шевченка, Лящука, Франка.



Чин похорону розпочнеться о 13:00 5 травня 2024 біля будинку загиблого.



Відповідно до розпорядження голови 4-6 травня оголошуються днями жалоби в Луківській громаді. Державні установи повинні приспустити прапори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луківської громади у Ковельському районі на Волині надійшла сумна звістка про загибель на Харківщині краянинаПро це пише ВСН Захищаючи нашу Україну, в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі в районі нп Вільшана, Куп'янського району Харківської області загинув 48-річний сержант Геннадій Гогуля.Геннадій Гогуля (20.09.1975 р.н.) був жителем смт Луків.4 травня, Луківська громада у скорботі зустрічатиме загиблого захисника України.Орієнтовний час зустрічі кортежу 16:00 - 16:30. Просять створити живий коридор аби гідно зустріти загиблого Героя. Кортеж буде їхати вулицями Грушевського, Шевченка, Лящука, Франка.Чин похорону розпочнеться о 13:00 5 травня 2024 біля будинку загиблого.Відповідно до розпорядження голови 4-6 травня оголошуються днями жалоби в Луківській громаді. Державні установи повинні приспустити прапори.

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