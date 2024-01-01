На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю

На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю
До Луківської громади у Ковельському районі на Волині надійшла сумна звістка про загибель на Харківщині краянина Геннадія Гогулі.

Про це пише ВСН.

Захищаючи нашу Україну, в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі в районі нп Вільшана, Куп'янського району Харківської області загинув 48-річний сержант Геннадій Гогуля.

Геннадій Гогуля (20.09.1975 р.н.) був жителем смт Луків.

4 травня, Луківська громада у скорботі зустрічатиме загиблого захисника України.

Орієнтовний час зустрічі кортежу 16:00 - 16:30. Просять створити живий коридор аби гідно зустріти загиблого Героя. Кортеж буде їхати вулицями Грушевського, Шевченка, Лящука, Франка.
На Волині зустрічатимуть «на щиті» Героя Геннадія Гогулю

Чин похорону розпочнеться о 13:00 5 травня 2024 біля будинку загиблого.

Відповідно до розпорядження голови 4-6 травня оголошуються днями жалоби в Луківській громаді. Державні установи повинні приспустити прапори.

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Теги: загиблі, війна
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