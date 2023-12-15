В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Сьогодні, 15:06
В Єрусалимі у Велику суботу, яка цього року припала на 4 травня, в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.
Про це повідомляє Кореспондент.
Щороку церемонію сходження Благодатного вогню перед Великоднем проводять в храмі Гробу Господнього. Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.
Всередині храму усі свічки та лампадки погашені. Вхід до каплиці зачиняють. На двері накладають особливу воскову печатка у воротарів Храму Гробу Господнього.
Після цього Єрусалимський патріарх у білих одежах тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. У руках він тримає купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню. Потім патріарх входить до гроту Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 хвилин у святій каплиці відбувається сходження Благодатного Вогню.
Нагадаємо, вже завтра, 5 травня, в Україні будуть святкувати Великдень. У християн західного обряду свято Воскресіння Господнє було 31 березня - понад місяць тому. Зауважимо, що це перехідне свято, а тому його дата щороку змінюється.
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Про це повідомляє Кореспондент.
Щороку церемонію сходження Благодатного вогню перед Великоднем проводять в храмі Гробу Господнього. Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.
Всередині храму усі свічки та лампадки погашені. Вхід до каплиці зачиняють. На двері накладають особливу воскову печатка у воротарів Храму Гробу Господнього.
Після цього Єрусалимський патріарх у білих одежах тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. У руках він тримає купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню. Потім патріарх входить до гроту Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 хвилин у святій каплиці відбувається сходження Благодатного Вогню.
Нагадаємо, вже завтра, 5 травня, в Україні будуть святкувати Великдень. У християн західного обряду свято Воскресіння Господнє було 31 березня - понад місяць тому. Зауважимо, що це перехідне свято, а тому його дата щороку змінюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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