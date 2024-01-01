На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 13:10
Пожежі сталися у житлових будинках у селі Любче Копачівської громади і в селі Софіївка Горохівської громади на Волині.
Про це у фейсбуці пише ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище спільно з працівниками МПО Копачівка та Переспа ліквідували займання житлового будинку в селі Любче Копачівської громади. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Надзвичайники 9-ї ДПРЧ міста Горохів загасили загорання житлового будинку в селі Софіївка Горохівської громади. Імовірно пожежа трапилась через коротке замикання електромережі.
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Про це у фейсбуці пише ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище спільно з працівниками МПО Копачівка та Переспа ліквідували займання житлового будинку в селі Любче Копачівської громади. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Надзвичайники 9-ї ДПРЧ міста Горохів загасили загорання житлового будинку в селі Софіївка Горохівської громади. Імовірно пожежа трапилась через коротке замикання електромережі.
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