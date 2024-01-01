Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.
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