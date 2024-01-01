ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
Росія у війні з Україною вже втратила близько 478 730 вояк.
Про це повідомили у Генеральному щтабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,
- танків − 7 429 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,
- артилерійських систем − 12 340 (+23) од,
- РСЗВ − 1 058 (+1) од,
- засобів ППО − 793 (+1) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,
- крилатих ракет − 2 192 (+41) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному щтабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,
- танків − 7 429 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,
- артилерійських систем − 12 340 (+23) од,
- РСЗВ − 1 058 (+1) од,
- засобів ППО − 793 (+1) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,
- крилатих ракет − 2 192 (+41) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.
Дані уточнюються.
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