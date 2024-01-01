ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів

ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Росія у війні з Україною вже втратила близько 478 730 вояк.

Про це повідомили у Генеральному щтабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,

- танків − 7 429 (+11) од,

- бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,

- артилерійських систем − 12 340 (+23) од,

- РСЗВ − 1 058 (+1) од,

- засобів ППО − 793 (+1) од,

- літаків − 349 (+0) од,

- гелікоптерів − 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,

- крилатих ракет − 2 192 (+41) од,

- кораблів/катерів − 26 (+0) од,

- підводних човнів − 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,

- спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 10:13
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Яка ситуація на фронті станом на ранок 9 травня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза
Сьогодні, 10:50
СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ
Сьогодні, 10:30
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів» Вночі захисники знищили на Одещині 17 ворожих «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза
Сьогодні, 10:50
 0
СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцькому районі жінка живцем спалила свого чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 10:13
 0
Столтенберг: Україна не просить про війська НАТО на своїй території
Сьогодні, 10:10
 0
ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8