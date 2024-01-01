ЗСУ за добу знищили ще 1 300 окупантів





Про це повідомили у Генеральному щтабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,



- танків − 7 429 (+11) од,



- бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,



- артилерійських систем − 12 340 (+23) од,



- РСЗВ − 1 058 (+1) од,



- засобів ППО − 793 (+1) од,



- літаків − 349 (+0) од,



- гелікоптерів − 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,



- крилатих ракет − 2 192 (+41) од,



- кораблів/катерів − 26 (+0) од,



- підводних човнів − 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,



- спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні з Україною вже втратила близько 478 730 вояк.Про це повідомили у Генеральному щтабі ЗСУ.- особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,- танків − 7 429 (+11) од,- бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,- артилерійських систем − 12 340 (+23) од,- РСЗВ − 1 058 (+1) од,- засобів ППО − 793 (+1) од,- літаків − 349 (+0) од,- гелікоптерів − 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,- крилатих ракет − 2 192 (+41) од,- кораблів/катерів − 26 (+0) од,- підводних човнів − 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,- спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.Дані уточнюються.

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