У Луцьку погасили марку «русскій воєнний флот — до дна!»
Сьогодні, 01:30
У Луцьку 8 травня погасили нову поштову марку під назвою "русскій воєнний флот – до дна!", яку Укрпошта офіційно ввела в обіг.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Спецпогашення відбулося одночасно в усіх обласних центрах країни, в тому числі й на Волині.
На новій марці зображені кораблі, які потопили, пошкодили та вивели з ладу сили безпеки та оборони України. Як сказала директорка Волинського регіону АТ "Укрпошта" Валентина Варголяк, на зображенні під прицілом — ворожий сторожовий крейсер "Адмірал Макаров", який "може стати наступною ціллю".
Новопредставлена марка є третьою в серії поштових марок воєнного часу "русскій воєнний корабль… !" і символізує очищення Чорного моря від російських кораблів, сказала Валентина Варголяк. Художником цієї марки є Віктор Грудаков. Тираж становить мільйон примірників.
Окрім цього, в області відкрили продаж благодійної презентаційної рамки, котра містить усі три поштові марки цієї серії з відбитками штемпелів "Перший день!". Кошти з реалізації спрямують на закриття збору на машину механізованого розмінування для Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Спецпогашення відбулося одночасно в усіх обласних центрах країни, в тому числі й на Волині.
На новій марці зображені кораблі, які потопили, пошкодили та вивели з ладу сили безпеки та оборони України. Як сказала директорка Волинського регіону АТ "Укрпошта" Валентина Варголяк, на зображенні під прицілом — ворожий сторожовий крейсер "Адмірал Макаров", який "може стати наступною ціллю".
Новопредставлена марка є третьою в серії поштових марок воєнного часу "русскій воєнний корабль… !" і символізує очищення Чорного моря від російських кораблів, сказала Валентина Варголяк. Художником цієї марки є Віктор Грудаков. Тираж становить мільйон примірників.
Окрім цього, в області відкрили продаж благодійної презентаційної рамки, котра містить усі три поштові марки цієї серії з відбитками штемпелів "Перший день!". Кошти з реалізації спрямують на закриття збору на машину механізованого розмінування для Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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