У Луцькому зоопарку для відвідувачів створили оригінальну фотозону
Сьогодні, 22:14
На території Луцького зоопарку створили нову фотозону.
Про це 7 травня повідомили на сторінці у Фейсбуку зоопарку.
«Черговий сюрприз для відвідувачів місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста – Луцького зоопарку – вже може тішити усіх, хто прийде до нас на гостину. Це – нова фотозона. Але не просто красиво і креативно оформлений банер, а вишиті найважливіші для нас зараз слова. Як, мабуть, вам відомо, є вишивана абетка, кожну літеру в якій позначає певний символ. Із них створюють вишиті слова», – йдеться у повідомленні.
Як інформують у зоопарку, вишиванка стала неймовірно популярною у світі. Проте ще донедавна більшість із нас не знала, що у її барвистих візерунках закодовані таємні символи. Ця робота – це повернення до свого коріння, до початків. Українська вишивка – давній аналог сучасних QR-кодів.
Кажуть, що вишита фотозона – то щирі побажання усім та прохання до вищих сил про Україну, свободу, родину, повернення живими наших захисників та захисниць, мирне небо, єднання народу.
«Створили цю неймовірну красу фахівчиня із публічних закупівельТетяна Шкирпан і бухгалтерка Олена Ляшук. Щиро вдячні їм за працю, результати якої довго тішитимуть усіх, хто приходитиме до нас щодня, без вихідних, з 10:00 до 20:00 (каси – до 19.:00)», – зазначили там.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 7 травня повідомили на сторінці у Фейсбуку зоопарку.
«Черговий сюрприз для відвідувачів місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста – Луцького зоопарку – вже може тішити усіх, хто прийде до нас на гостину. Це – нова фотозона. Але не просто красиво і креативно оформлений банер, а вишиті найважливіші для нас зараз слова. Як, мабуть, вам відомо, є вишивана абетка, кожну літеру в якій позначає певний символ. Із них створюють вишиті слова», – йдеться у повідомленні.
Як інформують у зоопарку, вишиванка стала неймовірно популярною у світі. Проте ще донедавна більшість із нас не знала, що у її барвистих візерунках закодовані таємні символи. Ця робота – це повернення до свого коріння, до початків. Українська вишивка – давній аналог сучасних QR-кодів.
Кажуть, що вишита фотозона – то щирі побажання усім та прохання до вищих сил про Україну, свободу, родину, повернення живими наших захисників та захисниць, мирне небо, єднання народу.
«Створили цю неймовірну красу фахівчиня із публічних закупівельТетяна Шкирпан і бухгалтерка Олена Ляшук. Щиро вдячні їм за працю, результати якої довго тішитимуть усіх, хто приходитиме до нас щодня, без вихідних, з 10:00 до 20:00 (каси – до 19.:00)», – зазначили там.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку для відвідувачів створили оригінальну фотозону
Сьогодні, 22:14
У Луцьку авто збило 7-річну дівчинку: подробиці
Сьогодні, 21:08
Молода картопля, огірки та капуста: скільки коштує весняна городина на луцьких ринках
Сьогодні, 20:35
Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія
Сьогодні, 19:00