У Луцьку авто збило 7-річну дівчинку: подробиці
Сьогодні, 21:08
8 травня близько 18:00 у Луцьку на вулиці Ковельській автомобіль Ford здійснив наїзд на дитину.
Про це повідомили очевидці, передає ІА «Волинські новини».
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водійка автомобіля Ford збила 7-річну дівчинку. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини ДТП та опитує свідків.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. Медики надавали допомогу одній дитині. Дівчинку з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та саднами на руках і ногах доставили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.
Дитина у свідомості. Стан її неважкий.
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Про це повідомили очевидці, передає ІА «Волинські новини».
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, водійка автомобіля Ford збила 7-річну дівчинку. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини ДТП та опитує свідків.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. Медики надавали допомогу одній дитині. Дівчинку з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та саднами на руках і ногах доставили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.
Дитина у свідомості. Стан її неважкий.
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