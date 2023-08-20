Литва може відмовити в постійному проживанні чоловікам з України, — прем'єр-міністерка





Про це повідомила литовська прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте в інтервʼю для Financial Times, - пише



«Ми не будемо влаштовувати депортації чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно», — запевнила вона та додала, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.



А втім, тим чоловікам, щодо яких Київ доведе факт ухилення від військової служби, можуть відмовити в постійному проживанні, сказала Шимоніте.



Премʼєрка наголосила, що держава «бажає допомогти Україні, щоб вона мала потенціал для оновлення збройних сил і дала відпочити людям, які давно воюють».



Раніше в Литві підтримали повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків. Там вважали за потрібне, щоб це питання обговорили на рівні ЄС.



Зміни в мобілізації



16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. У ньому передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.



Закон набуде чинності 18 травня, проте українські консульства вже перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг. Чому так сталося і коли відновлять надання послуг, читайте тут.



Крім того, уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.



На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.



Міноборони Польщі також заявило, що може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Водночас Міністерство внутрішніх справ пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів. Зрештою, польське МЗС назвало питання повернення чоловіків «неоднозначним» і оголосило, що чекає ініціативи від України.



Водночас США пояснили, що не мають жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.



Україна ж не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва не планує повертати українських чоловіків на Батьківщину, проте може відмовити в наданні посвідок на постійне проживання, якщо вдасться встановити факт ухилення від служби.Про це повідомила литовська прем'єр-міністеркав інтервʼю для Financial Times, - пише Громадське «Ми не будемо влаштовувати депортації чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно», — запевнила вона та додала, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.А втім, тим чоловікам, щодо яких Київ доведе факт ухилення від військової служби, можуть відмовити в постійному проживанні, сказала Шимоніте.Премʼєрка наголосила, що держава «бажає допомогти Україні, щоб вона мала потенціал для оновлення збройних сил і дала відпочити людям, які давно воюють».Раніше в Литві підтримали повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків. Там вважали за потрібне, щоб це питання обговорили на рівні ЄС.16 квітня 2024 року президент України. У ньому передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.Закон набуде чинності 18 травня, проте українські консульства вже перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг. Чому так сталося і коли відновлять надання послуг, читайте тут.Крім того, уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.Міноборони Польщі також заявило, що може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Водночас Міністерство внутрішніх справ пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів. Зрештою, польське МЗС назвало питання повернення чоловіків «неоднозначним» і оголосило, що чекає ініціативи від України.Водночас США пояснили, що не мають жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.Україна ж не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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