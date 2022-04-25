Жителя Київщини, який хотів виїхати через «Ягодин» з підробленими документами, взяли під варту

Жителя Київщини, який намагався виїхати з України з підробленими документами, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю міста Борисполя Київської області повідомлено про підозру у пособництві в підробленні офіційних документів та використанні завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України.За даними слідства, чоловік, не маючи законних підстав для виїзду з України в період дії правового режиму воєнного стану, 24 липня 2023 року надав прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин» підроблені не встановленою особою за його пособництва документи: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військової лікарської комісії.Перетнути кордон йому не вдалося.Згодом з'ясувалося, що на розгляді суду перебувають кримінальні провадження про вчинення громадянином ще і шахрайств в особливо великих розмірах.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.