На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик
Сьогодні, 18:18
24 липня 2023 року під час ведення бою з ворогом на Донеччині загинув 46-річний маневичанин Андрій Андрійович Іщик.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Гідно захищав рідну країну від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України. Непоправна втрата для дружини, двох соколів-синочків, рідних, усієї громади. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно завтра зранку, 27 липня, зустрічатимуть полеглого воїна Андрія Іщика на Маневиччині. Про час зустрічі автомобіля з тілом, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Гідно захищав рідну країну від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України. Непоправна втрата для дружини, двох соколів-синочків, рідних, усієї громади. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно завтра зранку, 27 липня, зустрічатимуть полеглого воїна Андрія Іщика на Маневиччині. Про час зустрічі автомобіля з тілом, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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