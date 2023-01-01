На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик

Андрій Андрійович Іщик.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Гідно захищав рідну країну від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України. Непоправна втрата для дружини, двох соколів-синочків, рідних, усієї громади. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що орієнтовно завтра зранку, 27 липня, зустрічатимуть полеглого воїна Андрія Іщика на Маневиччині. Про час зустрічі автомобіля з тілом, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 липня 2023 року під час ведення бою з ворогом на Донеччині загинув 46-річний маневичанинПро це повідомив Маневицький селищний голова"Гідно захищав рідну країну від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України. Непоправна втрата для дружини, двох соколів-синочків, рідних, усієї громади. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що орієнтовно завтра зранку, 27 липня, зустрічатимуть полеглого воїна Андрія Іщика на Маневиччині. Про час зустрічі автомобіля з тілом, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

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