Опинилися в негоду посеред Світязя: водолази доправили до берега 11 людей, серед них – 7 дітей

На Волині водолази-рятувальники доправили до берега 11 людей, які опинилися в негоду посеред Світязя.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.26 липня о 16:58 на лінію 112 надійшло прохання про допомогу від чоловіка, який разом з 13 людьми, серед яких 7 – діти, перебував у надувному човні на озері Світязь. Над водоймою здійнявся сильний вітер й хвилі могли будь-якої миті перекинути плавзасіб, що перебував на значній відстані від берега.На допомогу людям спрямували працівників групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацьк, які якраз патрулювали акваторію на катері. Вони за лічені хвилини дісталися до човна з людьми, помістили 7 дітей, двох 17-річних підлітків та двох дорослих на рятувальний катер і попрямували до берега. Ще троє чоловіків, які перебували на плавзасобі в рятувальних жилетах, благополучно дісталися до берегової лінії самотужки, увесь час перебуваючи в полі зору рятувальників.Уже о 17:07 всі учасники пригоди уже були в безпеці на березі. Наймолодшій дитині – 2,5 роки.