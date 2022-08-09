На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зазначимо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на мосту, який з'єднує проспект Соборності та проспект Перемоги. Рух на мосту та перед ним – ускладнений.



На місці аварії працює патрульна поліція.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Перемоги у Луцьку на мосту сталася аварія за участю кількох автівок.Про цеповідомили очевидці.Зазначимо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на мосту, який з'єднує проспект Соборності та проспект Перемоги. Рух на мосту та перед ним – ускладнений.На місці аварії працює патрульна поліція.Деталі - згодом.

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