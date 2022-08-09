На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
На проспекті Перемоги у Луцьку на мосту сталася аварія за участю кількох автівок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зазначимо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на мосту, який з'єднує проспект Соборності та проспект Перемоги. Рух на мосту та перед ним – ускладнений.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зазначимо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на мосту, який з'єднує проспект Соборності та проспект Перемоги. Рух на мосту та перед ним – ускладнений.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Деталі - згодом.
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