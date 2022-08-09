На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО

На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
На проспекті Перемоги у Луцьку на мосту сталася аварія за участю кількох автівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зазначимо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на мосту, який з'єднує проспект Соборності та проспект Перемоги. Рух на мосту та перед ним – ускладнений.

На місці аварії працює патрульна поліція.

Деталі - згодом.
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, аварія, автівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Сьогодні, 19:14
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 26 липня
Сьогодні, 18:35
Опинилися в негоду посеред Світязя: водолази доправили до берега 11 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 18:25
На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
У Луцьку – аварія за участю двох автівок. ФОТО У Луцьку – аварія за участю двох автівок. ФОТО
09 серпень, 2022, 12:43
У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
16 липень, 21:03
У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
13 липень, 14:24
У Луцьку – аварія на Ковельській: розповіли деталі У Луцьку – аварія на Ковельській: розповіли деталі
11 липень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Сьогодні, 19:14
 0
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 26 липня
Сьогодні, 18:35
 0
Опинилися в негоду посеред Світязя: водолази доправили до берега 11 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 18:25
 0
На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8