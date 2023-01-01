Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center

Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Про це повідомив Military Media Center.

"Після виходу росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.

Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - йдеться в повідомленні.

При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Сьогодні, 19:14
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 26 липня
Сьогодні, 18:35
Опинилися в негоду посеред Світязя: водолази доправили до берега 11 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 18:25
На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 26 липня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 26 липня
Сьогодні, 18:35
На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик
Сьогодні, 18:18
МОК не запросив росію і Білорусь на Олімпійські ігри-2024 МОК не запросив росію і Білорусь на Олімпійські ігри-2024
Сьогодні, 18:05
На Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр» На Вінниччині збили 2 крилаті ракети «Калібр»
Сьогодні, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Сьогодні, 19:14
 0
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 26 липня
Сьогодні, 18:35
 0
Опинилися в негоду посеред Світязя: водолази доправили до берега 11 людей, серед них – 7 дітей
Сьогодні, 18:25
 0
На Донеччині загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Іщик
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8