Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center





Про це



"Після виходу росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.



Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - йдеться в повідомленні.



При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.Про це повідомив Military Media Center."Після виходу росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - йдеться в повідомленні.При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.

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