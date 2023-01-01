Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських безпілотників





Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише



Шмигаль нагадав, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського з підтримки України United24, вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямували на інвестиції у виробництво українських безпілотників.



Під час форуму щодо річниці проєкту «Армія дронів», глава уряду зазначив, що кількість українських компаній-виробників БпЛА виросла у понад 4 рази: з менш ніж 10 до 40 одиниць.



«Зі свого боку уряд виділив 40 мільярдів гривень цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників», — сказав прем’єр.



Кабмін також усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%. Окрім цього уряд ухвалив «рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів».



Що за «Армія дронів»?



У липні 2022 року Мінцифри, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 запустили проєкт «Армія дронів». У його межах Міністерство закуповує та ремонтує дрони, а також навчає операторів БПЛА.



У травні 2023 року стало відомо, що «Армія дронів» уже підготувала 10 тисяч пілотів дронів. Більшість із них уже виконують бойові завдання на фронті. Згодом пілотів почали навчати користуватись FPV-дронам та літаками-бомберами.



Що з українськими дронами?



У липні Міністерство оборони повідомило, що наразі на озброєнні Сил оборони України вже 28 безпілотників українського виробництва. Зокрема, це 9 моделей дронів-камікадзе, з них три — літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів.



Водночас на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Туреччині, українська компанія Ukrspecsystems представить свою нову модель розвідувального безпілотника — Mini Shark.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень у межах інвестицій в українське виробництво безпілотників. Також виробники дронів отримали можливість заробляти до 25% від вартості держзамовлення.Про це повідомив прем’єр-міністр України, пише Громадське Шмигаль нагадав, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського з підтримки України United24, вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямували на інвестиції у виробництво українських безпілотників.Під час форуму щодо річниці проєкту «Армія дронів», глава уряду зазначив, що кількість українських компаній-виробників БпЛА виросла у понад 4 рази: з менш ніж 10 до 40 одиниць.«Зі свого боку уряд виділив 40 мільярдів гривень цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників», — сказав прем’єр.Кабмін також усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%. Окрім цього уряд ухвалив «рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів».У липні 2022 року Мінцифри, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 запустили проєкт «Армія дронів». У його межах Міністерство закуповує та ремонтує дрони, а також навчає операторів БПЛА.У травні 2023 року стало відомо, що «Армія дронів» уже підготувала 10 тисяч пілотів дронів. Більшість із них уже виконують бойові завдання на фронті. Згодом пілотів почали навчати користуватись FPV-дронам та літаками-бомберами.У липні Міністерство оборони повідомило, що наразі на озброєнні Сил оборони України вже 28 безпілотників українського виробництва. Зокрема, це 9 моделей дронів-камікадзе, з них три — літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів.Водночас на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Туреччині, українська компанія Ukrspecsystems представить свою нову модель розвідувального безпілотника — Mini Shark.

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