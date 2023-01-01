Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських безпілотників

Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських безпілотників
У 2023 році Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень у межах інвестицій в українське виробництво безпілотників. Також виробники дронів отримали можливість заробляти до 25% від вартості держзамовлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Громадське.

Шмигаль нагадав, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського з підтримки України United24, вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямували на інвестиції у виробництво українських безпілотників.

Під час форуму щодо річниці проєкту «Армія дронів», глава уряду зазначив, що кількість українських компаній-виробників БпЛА виросла у понад 4 рази: з менш ніж 10 до 40 одиниць.

«Зі свого боку уряд виділив 40 мільярдів гривень цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників», — сказав прем’єр.

Кабмін також усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%. Окрім цього уряд ухвалив «рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів».

Що за «Армія дронів»?

У липні 2022 року Мінцифри, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 запустили проєкт «Армія дронів». У його межах Міністерство закуповує та ремонтує дрони, а також навчає операторів БПЛА.

У травні 2023 року стало відомо, що «Армія дронів» уже підготувала 10 тисяч пілотів дронів. Більшість із них уже виконують бойові завдання на фронті. Згодом пілотів почали навчати користуватись FPV-дронам та літаками-бомберами.

Що з українськими дронами?

У липні Міністерство оборони повідомило, що наразі на озброєнні Сил оборони України вже 28 безпілотників українського виробництва. Зокрема, це 9 моделей дронів-камікадзе, з них три — літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів.

Водночас на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Туреччині, українська компанія Ukrspecsystems представить свою нову модель розвідувального безпілотника — Mini Shark.

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Теги: Росія, Україна, війна
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