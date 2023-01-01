Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся

Олесь Олег Олегович, 08.11.1992 року народження.



Про це повідомили у



«Громада втратила мужнього воїна, батьки сина, односельчани друга... Його жертовність та самопожертва заслуговують на велику вдячність і вічне визнання, а сміливість і відвага – на повагу та пам’ять. Він був прикладом того, що справжні герої завжди готові стати на захист інших, навіть ціною своєї власної безпеки», – йдеться у повідомленні.



Про дату зустрічі воїна та чин похорону повідомлять згодом.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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