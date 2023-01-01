Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся
Сьогодні, 21:01
У війні з росією загинув ще один захисник із села Миляновичі Олесь Олег Олегович, 08.11.1992 року народження.
Про це повідомили у Луківській громаді.
«Громада втратила мужнього воїна, батьки сина, односельчани друга... Його жертовність та самопожертва заслуговують на велику вдячність і вічне визнання, а сміливість і відвага – на повагу та пам’ять. Він був прикладом того, що справжні герої завжди готові стати на захист інших, навіть ціною своєї власної безпеки», – йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі воїна та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це повідомили у Луківській громаді.
«Громада втратила мужнього воїна, батьки сина, односельчани друга... Його жертовність та самопожертва заслуговують на велику вдячність і вічне визнання, а сміливість і відвага – на повагу та пам’ять. Він був прикладом того, що справжні герої завжди готові стати на захист інших, навіть ціною своєї власної безпеки», – йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі воїна та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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