Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся

Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся
У війні з росією загинув ще один захисник із села Миляновичі Олесь Олег Олегович, 08.11.1992 року народження.

Про це повідомили у Луківській громаді.

«Громада втратила мужнього воїна, батьки сина, односельчани друга... Його жертовність та самопожертва заслуговують на велику вдячність і вічне визнання, а сміливість і відвага – на повагу та пам’ять. Він був прикладом того, що справжні герої завжди готові стати на захист інших, навіть ціною своєї власної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Про дату зустрічі воїна та чин похорону повідомлять згодом.

Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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Теги: Олег Олесь, смерть
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