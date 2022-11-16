Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Пропозиція внесена у середу, 26 липня.

У відповідних законопроектах пропонується, щоб воєнний стан і мобілізацію було продовжено з 18 серпня ще на 90 днів, тобто до середини листопада.

Минулого разу президент продовжував воєнний стан і мобілізацію також на три місяці.

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Теги: воєнний стан, мобілізація, Зеленський
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