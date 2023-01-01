На Волині оштрафували вчителя, який вночі полював на козулю

На Волині оштрафували вчителя, який вночі полював на козулю
На Волині оштрафували 65-річного вчителя, який під час комендантської години з мисливською рушницею полював в лісі на козулю.

Про це Суспільному розповіла речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська.

Його викрили на території Маневицького лісового господарства єгері 26 липня орієнтовно о 01:00 під час чергового рейду. Чоловік, сказала речниця, вистежував тварину на кормовому полі.

Зі слів Світлани Думської, чоловік – житель села Галузія Камінь-Каширського району, де працює вчителем у сільській школі. Також раніше він виконував обовʼязки єгеря в одному із приватних підприємств в області.

На волинянина склали адміністративний протокол за статтею 85 КУпАП. Йдеться про порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська додала, що свою вину волинянин визнав та сплатив штраф.

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Теги: Волинь, полювання, козуля, штраф
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