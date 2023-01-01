На Волині оштрафували вчителя, який вночі полював на козулю





Про це Світлана Думська.



Його викрили на території Маневицького лісового господарства єгері 26 липня орієнтовно о 01:00 під час чергового рейду. Чоловік, сказала речниця, вистежував тварину на кормовому полі.



Зі слів Світлани Думської, чоловік – житель села Галузія Камінь-Каширського району, де працює вчителем у сільській школі. Також раніше він виконував обовʼязки єгеря в одному із приватних підприємств в області.



На волинянина склали адміністративний протокол за статтею 85 КУпАП. Йдеться про порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська додала, що свою вину волинянин визнав та сплатив штраф.

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