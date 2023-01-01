Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:38
Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонує чергову порцію світла у нашій постійній рубриці. Не переставайте бачити прекрасне навіть у такий складний час!
Сьогодні, 26 липня, ми писали про таке:
В Україні перевірятимуть акциз через «Дію»
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8287. Він передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.
Закон дасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. А також дозволить контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.
Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Студенти ЛНТУ спільно із науковими наставниками створили автомобіль «Баггі-ПАТРУЛЬ». Вони виготовили заготовки, зварили, пофарбували та зібрали авто і реалізували проєкт у металі. Загалом робота студентів тривала пів року. Наразі автомобіль проходить ходові випробування і після допрацювання усіх деталей буде переданий на потреби військових.
Rheinmetall невдовзі доставить в Україну новітні системи ППО Skynex
Системи Skynex планують встановити на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8. Розробник стверджує, що Skynex може збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.
На Волині під час святкування Дня селища зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ. ВІДЕО
З нагоди Дня селища Ратне в місцевому Парку культури та відпочинку відбувся благодійний захід «Ми – разом, ми – єдині» на підтримку сил оборони. За цей день спільними зусиллями ратнівчани зібрали 107 205 гривень.
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Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 26 липня. Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб,
- танків ‒ 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,
- артилерійських систем – 4727 (+22) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 457 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
- крилатих ракет ‒ 1307 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 708 (+5).
Волинська бригада ТрО за 4 місяці вибила росіян з п’яти позицій
Підрозділи Волинської бригади тероборони вже чотири місяці виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз росіяни перейшли в наступ. Ворог застосовує всі наявні засоби вогневого ураження: артилерію всіх найменувань та калібрів, танки, авіацію, ударні безпілотники і, звісно, регулярні піхотні штурми. Однак підрозділи бригади не втратили жодного окопу, а на деяких ділянках пішли вперед і зуміли покращити тактичне положення, вибивши росіян з п’яти позицій.
На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО
Війна – не перешкода почуттям! Кількаденна відпустка для артилериста 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя з Топільна стала новим етапом життя. 22-річний захисник України побрався зі своєю коханою Іванною з Ольганівки.
Волинянка перетворила своє помешкання на музей вишивки
Ольга Литвінчук з села Нехвороща Зимнівської громади свою оселю прикрасила барвистими вишивками. Її домівка, наче музей, де зібрані зразки узорів з усієї округи, адже у час, коли журнали зі схемами вишивок були доступні не усім, а інтернету у селі не було й поготів, люди обмінювалися готовими виробами, щоб хрестик за хрестиком перенести на полотно котрийсь з орнаментів. Ольга Амбросіївна виготовила сотні вишиваних робіт і кожна займає своє почесне місце в її оселі.
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З бюджету Луцька 102 мільйони депутати спрямували на підтримку Збройних сил України
Сьогодні, 26 липня, під час пленарного засідання 48-ї сесії Луцької міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію міського голови Ігоря Поліщука виділити всі кошти від перевиконання бюджету за перше півріччя 2023 року на потреби військових.
Також мер нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було виділено понад 130 мільйонів гривень із бюджету громади.
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Сьогодні, 26 липня, ми писали про таке:
В Україні перевірятимуть акциз через «Дію»
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8287. Він передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.
Закон дасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. А також дозволить контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.
Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Студенти ЛНТУ спільно із науковими наставниками створили автомобіль «Баггі-ПАТРУЛЬ». Вони виготовили заготовки, зварили, пофарбували та зібрали авто і реалізували проєкт у металі. Загалом робота студентів тривала пів року. Наразі автомобіль проходить ходові випробування і після допрацювання усіх деталей буде переданий на потреби військових.
Rheinmetall невдовзі доставить в Україну новітні системи ППО Skynex
Системи Skynex планують встановити на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8. Розробник стверджує, що Skynex може збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.
На Волині під час святкування Дня селища зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ. ВІДЕО
З нагоди Дня селища Ратне в місцевому Парку культури та відпочинку відбувся благодійний захід «Ми – разом, ми – єдині» на підтримку сил оборони. За цей день спільними зусиллями ратнівчани зібрали 107 205 гривень.
Аби переглянути, як це було, натисніть на заголовок
Захисники знищили ще 460 загарбників, вертоліт і 16 БпЛА ворога
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 26 липня. Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб,
- танків ‒ 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,
- артилерійських систем – 4727 (+22) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 457 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
- крилатих ракет ‒ 1307 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 708 (+5).
Волинська бригада ТрО за 4 місяці вибила росіян з п’яти позицій
Підрозділи Волинської бригади тероборони вже чотири місяці виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз росіяни перейшли в наступ. Ворог застосовує всі наявні засоби вогневого ураження: артилерію всіх найменувань та калібрів, танки, авіацію, ударні безпілотники і, звісно, регулярні піхотні штурми. Однак підрозділи бригади не втратили жодного окопу, а на деяких ділянках пішли вперед і зуміли покращити тактичне положення, вибивши росіян з п’яти позицій.
На Волині військовий одружився з коханою під час відпустки. ФОТО
Війна – не перешкода почуттям! Кількаденна відпустка для артилериста 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя з Топільна стала новим етапом життя. 22-річний захисник України побрався зі своєю коханою Іванною з Ольганівки.
Волинянка перетворила своє помешкання на музей вишивки
Ольга Литвінчук з села Нехвороща Зимнівської громади свою оселю прикрасила барвистими вишивками. Її домівка, наче музей, де зібрані зразки узорів з усієї округи, адже у час, коли журнали зі схемами вишивок були доступні не усім, а інтернету у селі не було й поготів, люди обмінювалися готовими виробами, щоб хрестик за хрестиком перенести на полотно котрийсь з орнаментів. Ольга Амбросіївна виготовила сотні вишиваних робіт і кожна займає своє почесне місце в її оселі.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
З бюджету Луцька 102 мільйони депутати спрямували на підтримку Збройних сил України
Сьогодні, 26 липня, під час пленарного засідання 48-ї сесії Луцької міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію міського голови Ігоря Поліщука виділити всі кошти від перевиконання бюджету за перше півріччя 2023 року на потреби військових.
Також мер нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було виділено понад 130 мільйонів гривень із бюджету громади.
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