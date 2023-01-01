Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 26 липня

не перестає шукати добрі новини, тож пропонує чергову порцію світла у нашій постійній рубриці. Не переставайте бачити прекрасне навіть у такий складний час!Сьогодні, 26 липня, ми писали про таке:Президентпідписав законопроєкт № 8287. Він передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.Закон дасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. А також дозволить контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.Студенти ЛНТУ спільно із науковими наставниками створили автомобіль «Баггі-ПАТРУЛЬ». Вони виготовили заготовки, зварили, пофарбували та зібрали авто і реалізували проєкт у металі. Загалом робота студентів тривала пів року. Наразі автомобіль проходить ходові випробування і після допрацювання усіх деталей буде переданий на потреби військових.Системи Skynex планують встановити на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8. Розробник стверджує, що Skynex може збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.З нагоди Дня селища Ратне в місцевому Парку культури та відпочинку відбувся благодійний захід «Ми – разом, ми – єдині» на підтримку сил оборони. За цей день спільними зусиллями ратнівчани зібрали 107 205 гривень.Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 26 липня. Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб,- танків ‒ 4177 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,- артилерійських систем – 4727 (+22) од,- РСЗВ – 698 (+0) од,- засобів ППО ‒ 457 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),- крилатих ракет ‒ 1307 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,- спеціальної техніки ‒ 708 (+5).Підрозділи Волинської бригади тероборони вже чотири місяці виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз росіяни перейшли в наступ. Ворог застосовує всі наявні засоби вогневого ураження: артилерію всіх найменувань та калібрів, танки, авіацію, ударні безпілотники і, звісно, регулярні піхотні штурми. Однак підрозділи бригади не втратили жодного окопу, а на деяких ділянках пішли вперед і зуміли покращити тактичне положення, вибивши росіян з п’яти позицій.Війна – не перешкода почуттям! Кількаденна відпустка для артилериста 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогоз Топільна стала новим етапом життя. 22-річний захисник України побрався зі своєю коханоюз Ольганівки.з села Нехвороща Зимнівської громади свою оселю прикрасила барвистими вишивками. Її домівка, наче музей, де зібрані зразки узорів з усієї округи, адже у час, коли журнали зі схемами вишивок були доступні не усім, а інтернету у селі не було й поготів, люди обмінювалися готовими виробами, щоб хрестик за хрестиком перенести на полотно котрийсь з орнаментів. Ольга Амбросіївна виготовила сотні вишиваних робіт і кожна займає своє почесне місце в її оселі.Сьогодні, 26 липня, під час пленарного засідання 48-ї сесії Луцької міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію міського головивиділити всі кошти від перевиконання бюджету за перше півріччя 2023 року на потреби військових.Також мер нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було виділено понад 130 мільйонів гривень із бюджету громади.