У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина
Сьогодні, 01:00
У селі Тростянець Луцького району сталася аварія: автівка злетіла в кювет.
Про це інформує ІА Волинські новини.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, про ДТП стало відомо 26 липня о 20:13, на виклик виїхали дві бригади медиків.
У ДТП постраждали четверо осіб, зокрема однорічна дитина.
Усіх госпіталізували до медичних закладів.
Більше інформації – згодом.
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Про це інформує ІА Волинські новини.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, про ДТП стало відомо 26 липня о 20:13, на виклик виїхали дві бригади медиків.
У ДТП постраждали четверо осіб, зокрема однорічна дитина.
Усіх госпіталізували до медичних закладів.
Більше інформації – згодом.
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