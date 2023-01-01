У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина

У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина
У селі Тростянець Луцького району сталася аварія: автівка злетіла в кювет.

Про це інформує ІА Волинські новини.

Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, про ДТП стало відомо 26 липня о 20:13, на виклик виїхали дві бригади медиків.

У ДТП постраждали четверо осіб, зокрема однорічна дитина.

Усіх госпіталізували до медичних закладів.

Більше інформації – згодом.

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Теги: ДТП, аварія, Тростянець
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