У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина





Про це інформує



Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, про ДТП стало відомо 26 липня о 20:13, на виклик виїхали дві бригади медиків.



У ДТП постраждали четверо осіб, зокрема однорічна дитина.



Усіх госпіталізували до медичних закладів.



Більше інформації – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Тростянець Луцького району сталася аварія: автівка злетіла в кювет.Про це інформує ІА Волинські новини Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, про ДТП стало відомо 26 липня о 20:13, на виклик виїхали дві бригади медиків.У ДТП постраждали четверо осіб, зокрема однорічна дитина.Усіх госпіталізували до медичних закладів.Більше інформації – згодом.

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