Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі

Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі
Очільником "вагнерівців" у Білорусі став Сергій Чубко, який народився в Україні. Журналісти з'ясували цікаві факти з біографії нового ватажка найманців.

Про це з посиланням на All Eyes on Wagner пише ТСН.

Що відомо про нового ватажка

19 липня екскухар кремлівського диктатора Євген Пригожин виступив перед найманцями в таборі під Йосиповичами. Він заявив, що тепер білоруський напрямок візьме під свій контроль чоловік на прізвисько "Піонер".

За даними аналітиків, йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубка. Про це свідчать документи, надані неназваним джерелом.

Журналісти білоруського видання "Наша Нива" додають, що чоловік народився в українському місті Чернівці. Його батько Володимир є колишнім військовим. 1982 року він із родиною жив у місті Ізяслав, де була база спецназу. Згодом вони переїхали до Чернівців, де розташовувалися 110-й окружний навчальний центр, радіолокаційна база та військовий аеродром. Чубко також воював в Афганістані й, можливо, в інших місцях.

Чубко також займався охоронною діяльністю, а пізніше очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. Повідомляється, що його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він буцімто має українське.

2014 року чоловік став одним із засновників організації "Козаки", які добровольцями масово пішли воювати на боці Росії після створення фейкових республік "ДНР" та "ЛНР". Одним із "вагнерівців" він став 2017 року. Чубко встиг повоювати в Сирії. Лише після року служби його призначили керувати військовою операцією ПВК у Східній Гуті. 2019 року Чубко очолив черговий штаб "Вагнера" в Лівії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Чубко, Білорусь, вагнерівці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі
Сьогодні, 02:02
У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина
Сьогодні, 01:00
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:38
На Волині оштрафували вчителя, який вночі полював на козулю
26 липень, 22:33
Схожі новини
Поруч з Україною немає переміщень російських військ чи «вагнерівців», – прикордонники Поруч з Україною немає переміщень російських військ чи «вагнерівців», – прикордонники
24 липень, 10:43
Нагнітання про «колони вагнерівців у Білорусі» – частина ворожої ІПСО Нагнітання про «колони вагнерівців у Білорусі» – частина ворожої ІПСО
21 липень, 17:20
Литва зможе протидіяти загрозі «вагнерівців» з Білорусі, – Науседа Литва зможе протидіяти загрозі «вагнерівців» з Білорусі, – Науседа
19 липень, 05:03
NYT показала супутникові знімки бази у Білорусі, куди прибули «вагнерівці» NYT показала супутникові знімки бази у Білорусі, куди прибули «вагнерівці»
17 липень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі
Сьогодні, 02:02
 0
У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина
Сьогодні, 01:00
 0
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:38
 0
На Волині оштрафували вчителя, який вночі полював на козулю
26 липень, 22:33
 0
Медіа
відео
1/8