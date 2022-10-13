Українці рекордними темпами стають підприємцями в Польщі в 2023 році





За весь 2022 рік громадяни України відкрили в Польщі майже 16 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це складає майже 6% всіх новостворених ФОПів у Польщі за минулий рік. Про це йдеться у звіті Польського економічного інституту, повідомляє



Протягом перших шести місяців 2023 року українці в Польщі встигли відкрити 13,9 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це – 10% всіх новостворених аналогічних форм ведення бізнесу протягом цього ж періоду. Загалом же від початку війни в Україні й до кінця червня 2023 року в базі CEIDG (Центральний реєстр відомостей про індивідуальну господарську діяльність) зареєстровано 29,4 тисяч нових ФОПів, які створили українці. Українці на сьогодні є найбільш численною групою іноземців, які відкривають свої фірми в Польщі.



Українці на сьогодні є найбільш численною групою іноземців, які відкривають свої фірми в Польщі. Більше половини (61%) іноземних приватних підприємців зареєстрованих з січня 2022 року по червень 2023 року – це громадяни України. У 2022 році ФОПи, засновані громадянами України, становили 57% всіх ФОПів, відкритих іноземцями в Польщі, а в першій половині 2023 року – майже 67%.



Де найбільше українці реєструються підприємцями



23% новостворених українських ФОПів у Польщі працюють в сфері будівництва. Це майже кожен п'ятий. Значна група українських підприємців (18%) задіяні в секторі транспорту та інформатики, а 14% працюють в інших сферах обслуговування (найбільше таких, що надають послуги перукарства та косметології). Найбільше ФОПів (jednoosobowa dziatalnosc gospodarcza) українці відкрили на території Мазовецького (24%), Нижньосілезького (17%), Малопольського (15%) та Поморського (11%) воєводств. А найбільший сплеск реєстрації бізнесу припав на липень (+24%) та серпень (+18%). 3 січня по вересень 2022 року громадяни України становили 41% всіх іноземців, які зареєстрували в Польщі нові фірми (спулки), та 54% всіх іноземців, які відкрили тут JDG (аналог ФОП).



А як щодо закриття бізнесу українцями в Польщі?



Нині масової ліквідації ФОПів українцями в Польщі не спостерігається. Минулого року та в першому півріччі 2023 року ними було загалом закрито 933 ФОПи, що становить лише близько 3% усіх, які громадяни України відкрили на той час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці все частіше й частіше відкривають власний бізнес у Польщі. Вже фактично кожна новозареєстрована індивідуальна господарська діяльність належить саме громадянам України.За весь 2022 рік громадяни України відкрили в Польщі майже 16 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це складає майже 6% всіх новостворених ФОПів у Польщі за минулий рік. Про це йдеться у звіті Польського економічного інституту, повідомляє Yavp.pl Протягом перших шести місяців 2023 року українці в Польщі встигли відкрити 13,9 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це – 10% всіх новостворених аналогічних форм ведення бізнесу протягом цього ж періоду. Загалом же від початку війни в Україні й до кінця червня 2023 року в базі CEIDG (Центральний реєстр відомостей про індивідуальну господарську діяльність) зареєстровано 29,4 тисяч нових ФОПів, які створили українці. Українці на сьогодні є найбільш численною групою іноземців, які відкривають свої фірми в Польщі.Українці на сьогодні є найбільш численною групою іноземців, які відкривають свої фірми в Польщі. Більше половини (61%) іноземних приватних підприємців зареєстрованих з січня 2022 року по червень 2023 року – це громадяни України. У 2022 році ФОПи, засновані громадянами України, становили 57% всіх ФОПів, відкритих іноземцями в Польщі, а в першій половині 2023 року – майже 67%.23% новостворених українських ФОПів у Польщі працюють в сфері будівництва. Це майже кожен п'ятий. Значна група українських підприємців (18%) задіяні в секторі транспорту та інформатики, а 14% працюють в інших сферах обслуговування (найбільше таких, що надають послуги перукарства та косметології). Найбільше ФОПів (jednoosobowa dziatalnosc gospodarcza) українці відкрили на території Мазовецького (24%), Нижньосілезького (17%), Малопольського (15%) та Поморського (11%) воєводств. А найбільший сплеск реєстрації бізнесу припав на липень (+24%) та серпень (+18%). 3 січня по вересень 2022 року громадяни України становили 41% всіх іноземців, які зареєстрували в Польщі нові фірми (спулки), та 54% всіх іноземців, які відкрили тут JDG (аналог ФОП).Нині масової ліквідації ФОПів українцями в Польщі не спостерігається. Минулого року та в першому півріччі 2023 року ними було загалом закрито 933 ФОПи, що становить лише близько 3% усіх, які громадяни України відкрили на той час.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію