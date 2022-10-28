У місті на Волині відремонтують перехрестя за 8 мільйонів гривень
Сьогодні, 06:00
У Ковелі запланували капітальний ремонт перехрестя вулиць Шевченка – Грушевського. На роботи витратять близько восьми мільйонів гривень. Ремонт хочуть завершити до кінця поточного року.
Тендер на роботи на сайті держзакупівель оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 липня, передає ІА Волинські новини.
Очікувана вартість капітального ремонту перехрестя вулиць Шевченка – Грушевського в Ковелі становить 8,098 мільйона гривень.
Відповідно до технічного завдання, роботи передбачають холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, розбирання асфальтобетонних покриттів, перекладання горловин колодязiв, улаштування дорожніх корит, підстильних і вирівнювальних шарів, основ, розливання бітуму, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей, влаштування укріпленої смуги центрального острівця, облаштування тротуарів, посiв газонiв, встановлення дорожніх знаків і нанесення горизонтальної розмітки.
Гарантійний термін на новий дорожній одяг становитиме п’ять років.
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Тендер на роботи на сайті держзакупівель оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 липня, передає ІА Волинські новини.
Очікувана вартість капітального ремонту перехрестя вулиць Шевченка – Грушевського в Ковелі становить 8,098 мільйона гривень.
Відповідно до технічного завдання, роботи передбачають холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, розбирання асфальтобетонних покриттів, перекладання горловин колодязiв, улаштування дорожніх корит, підстильних і вирівнювальних шарів, основ, розливання бітуму, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей, влаштування укріпленої смуги центрального острівця, облаштування тротуарів, посiв газонiв, встановлення дорожніх знаків і нанесення горизонтальної розмітки.
Гарантійний термін на новий дорожній одяг становитиме п’ять років.
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