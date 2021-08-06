Як у Луцьку борються із затопленням після дощу. ВІДЕО

Як у Луцьку борються із затопленням після дощу. ВІДЕО
Щойно Волинь накриває потужна злива – Луцьк затоплює. Найбільше і найчастіше від дощу страждають вулиця Карпенка Карого та проспект Відродження.

У відповіді на інформаційний запит у Департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради «Конкурент TV» розповіли, що ситуація із затопленням виникає через проблеми зі зливною каналізацією.

«Інформуємо, що під час інтенсивних атмосферних опадів існуюча мережа міської зливної каналізації в районі вулиці Карпенка-Карого (під залізничним мостом) та по проспекту Відродження (в районі міської лікарні) не розрахована і не може одночасно прийняти велику кількість дощових вод, що призводить до тимчасового підтоплення вулиць», – зазначено у відповіді на інформаційний запит.

У департаменті ЖКГ зазначають, що поки ремонтувати зливну каналізацію у Луцьку не планують.

«Проведення робіт із збільшення пропускної спроможності мережі зливної каналізації в зазначених районах на 2023 рік не передбачається», – додали в ЖКГ.

Аби уникнути масових підтоплень, резюмують у департаменті, були створені спеціальні мобільні бригади. Вони «забезпечують очищення решіток зливної каналізації від поліетиленових пакетів, нанесеного бруду, листя, трави та іншого».

Чи ремонтуватиметься зливна каналізація в майбутньому – невідомо.


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Теги: злива, Луцьк
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