Скільки потрібно зберігати квитанції про cплату комунальних послуг





Про це пише



Незалежно від того, яким способом ви оплачуєте послугу, підтвердженням ваших дій якраз і є платіжна квитанція. Процес оплати гранично спрощений, можна оплатити не виходячи з дому електроенергію, опалення, водопостачання, квартплату одним платежем. Щоб квитанція про сплату послуг мала юридичну силу, в ній повинні бути присутні графи, в яких зазначаються показання засобів обліку, суми до сплати, тобто дані, які можуть знадобитися для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.



Квитанції потрібно зберігати, тому що:



• у разі збою в системі зберігання даних відомості можуть бути загублені, а потім відновлені некоректно або не повністю,

• може бути плутанина в платежах, викликана зміною тарифів або іншими обставинами,

• трапляються помилки та несумлінність співробітників.



У таких та інших ситуаціях між споживачами та постачальниками може виникнути суперечка, надалі і судовий розгляд. У цьому випадку як доказ оплати послуг приймаються винятково документальні свідчення.



Скільки років зберігати квитанції



• Жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції з відміткою або чеком про оплату послуг ЖКГ, тому в такому разі користуються законом про термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність щодо подібних спорів закінчується через 3 роки від моменту виникнення проблемної ситуації.



• Цей закон не є перешкодою для прийняття позову судом, але, якщо в суді озвучити цей момент, рішення в 100% випадків буде ухвалено на користь споживача послуг.



• Компанії намагаються йти на різномнітні хитрощі, щоб розширити строки позовної давності. Це відбувається вкрай рідко, тільки у разі виникнення реальних форсмажорних обставин. Тому досвідчені юристи радять зберігати оплачені квитанції протягом 5 років.



Квитанції платежів, зроблені через Інтернет, можуть зберігатися в електронному форматі. Потрібно мати на увазі, що надруковані квитанції без справжніх печаток організації можуть не прийматися в судових органах як доказ. Тому надійніше буде попросити співробітників банку через який проводився платіж, видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. В електронних архівах банків зберігаються всі платежі, коли-небудь зроблені клієнтами. Клієнт має право зробити запит щодо детальної виписки за кілька місяців або за довший період. Зробити це можна і в особистому кабінеті на сайті банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суперечки з постачальниками послуг або керівною компанією можуть виникнути у будь-кого з користувачів послуг. У такій ситуації наявність паперових чи електронних квитанцій стане аргументованим доказом вашої правоти.Про це пише ТСН Незалежно від того, яким способом ви оплачуєте послугу, підтвердженням ваших дій якраз і є платіжна квитанція. Процес оплати гранично спрощений, можна оплатити не виходячи з дому електроенергію, опалення, водопостачання, квартплату одним платежем. Щоб квитанція про сплату послуг мала юридичну силу, в ній повинні бути присутні графи, в яких зазначаються показання засобів обліку, суми до сплати, тобто дані, які можуть знадобитися для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.• у разі збою в системі зберігання даних відомості можуть бути загублені, а потім відновлені некоректно або не повністю,• може бути плутанина в платежах, викликана зміною тарифів або іншими обставинами,• трапляються помилки та несумлінність співробітників.У таких та інших ситуаціях між споживачами та постачальниками може виникнути суперечка, надалі і судовий розгляд. У цьому випадку як доказ оплати послуг приймаються винятково документальні свідчення.• Жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції з відміткою або чеком про оплату послуг ЖКГ, тому в такому разі користуються законом про термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність щодо подібних спорів закінчується через 3 роки від моменту виникнення проблемної ситуації.• Цей закон не є перешкодою для прийняття позову судом, але, якщо в суді озвучити цей момент, рішення в 100% випадків буде ухвалено на користь споживача послуг.• Компанії намагаються йти на різномнітні хитрощі, щоб розширити строки позовної давності. Це відбувається вкрай рідко, тільки у разі виникнення реальних форсмажорних обставин. Тому досвідчені юристи радять зберігати оплачені квитанції протягом 5 років.Квитанції платежів, зроблені через Інтернет, можуть зберігатися в електронному форматі. Потрібно мати на увазі, що надруковані квитанції без справжніх печаток організації можуть не прийматися в судових органах як доказ. Тому надійніше буде попросити співробітників банку через який проводився платіж, видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. В електронних архівах банків зберігаються всі платежі, коли-небудь зроблені клієнтами. Клієнт має право зробити запит щодо детальної виписки за кілька місяців або за довший період. Зробити це можна і в особистому кабінеті на сайті банку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію