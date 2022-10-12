Скільки потрібно зберігати квитанції про cплату комунальних послуг
Сьогодні, 07:07
Суперечки з постачальниками послуг або керівною компанією можуть виникнути у будь-кого з користувачів послуг. У такій ситуації наявність паперових чи електронних квитанцій стане аргументованим доказом вашої правоти.
Про це пише ТСН.
Незалежно від того, яким способом ви оплачуєте послугу, підтвердженням ваших дій якраз і є платіжна квитанція. Процес оплати гранично спрощений, можна оплатити не виходячи з дому електроенергію, опалення, водопостачання, квартплату одним платежем. Щоб квитанція про сплату послуг мала юридичну силу, в ній повинні бути присутні графи, в яких зазначаються показання засобів обліку, суми до сплати, тобто дані, які можуть знадобитися для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.
Квитанції потрібно зберігати, тому що:
• у разі збою в системі зберігання даних відомості можуть бути загублені, а потім відновлені некоректно або не повністю,
• може бути плутанина в платежах, викликана зміною тарифів або іншими обставинами,
• трапляються помилки та несумлінність співробітників.
У таких та інших ситуаціях між споживачами та постачальниками може виникнути суперечка, надалі і судовий розгляд. У цьому випадку як доказ оплати послуг приймаються винятково документальні свідчення.
Скільки років зберігати квитанції
• Жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції з відміткою або чеком про оплату послуг ЖКГ, тому в такому разі користуються законом про термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність щодо подібних спорів закінчується через 3 роки від моменту виникнення проблемної ситуації.
• Цей закон не є перешкодою для прийняття позову судом, але, якщо в суді озвучити цей момент, рішення в 100% випадків буде ухвалено на користь споживача послуг.
• Компанії намагаються йти на різномнітні хитрощі, щоб розширити строки позовної давності. Це відбувається вкрай рідко, тільки у разі виникнення реальних форсмажорних обставин. Тому досвідчені юристи радять зберігати оплачені квитанції протягом 5 років.
Квитанції платежів, зроблені через Інтернет, можуть зберігатися в електронному форматі. Потрібно мати на увазі, що надруковані квитанції без справжніх печаток організації можуть не прийматися в судових органах як доказ. Тому надійніше буде попросити співробітників банку через який проводився платіж, видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. В електронних архівах банків зберігаються всі платежі, коли-небудь зроблені клієнтами. Клієнт має право зробити запит щодо детальної виписки за кілька місяців або за довший період. Зробити це можна і в особистому кабінеті на сайті банку.
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Про це пише ТСН.
Незалежно від того, яким способом ви оплачуєте послугу, підтвердженням ваших дій якраз і є платіжна квитанція. Процес оплати гранично спрощений, можна оплатити не виходячи з дому електроенергію, опалення, водопостачання, квартплату одним платежем. Щоб квитанція про сплату послуг мала юридичну силу, в ній повинні бути присутні графи, в яких зазначаються показання засобів обліку, суми до сплати, тобто дані, які можуть знадобитися для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.
Квитанції потрібно зберігати, тому що:
• у разі збою в системі зберігання даних відомості можуть бути загублені, а потім відновлені некоректно або не повністю,
• може бути плутанина в платежах, викликана зміною тарифів або іншими обставинами,
• трапляються помилки та несумлінність співробітників.
У таких та інших ситуаціях між споживачами та постачальниками може виникнути суперечка, надалі і судовий розгляд. У цьому випадку як доказ оплати послуг приймаються винятково документальні свідчення.
Скільки років зберігати квитанції
• Жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції з відміткою або чеком про оплату послуг ЖКГ, тому в такому разі користуються законом про термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність щодо подібних спорів закінчується через 3 роки від моменту виникнення проблемної ситуації.
• Цей закон не є перешкодою для прийняття позову судом, але, якщо в суді озвучити цей момент, рішення в 100% випадків буде ухвалено на користь споживача послуг.
• Компанії намагаються йти на різномнітні хитрощі, щоб розширити строки позовної давності. Це відбувається вкрай рідко, тільки у разі виникнення реальних форсмажорних обставин. Тому досвідчені юристи радять зберігати оплачені квитанції протягом 5 років.
Квитанції платежів, зроблені через Інтернет, можуть зберігатися в електронному форматі. Потрібно мати на увазі, що надруковані квитанції без справжніх печаток організації можуть не прийматися в судових органах як доказ. Тому надійніше буде попросити співробітників банку через який проводився платіж, видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. В електронних архівах банків зберігаються всі платежі, коли-небудь зроблені клієнтами. Клієнт має право зробити запит щодо детальної виписки за кілька місяців або за довший період. Зробити це можна і в особистому кабінеті на сайті банку.
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Коментарі 1
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