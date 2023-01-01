Вночі росія вдарила ракетами «Калібр» по Одещині: є загиблий

Вночі росія вдарила ракетами «Калібр» по Одещині: є загиблий
Вночі країна-терорист нанесла ракетний удар по Одеській області.
Ціль агресора - портова інфраструктура.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ракети "Калібр" росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний, охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" уточнили, що ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

"Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів", - розповіли військові.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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