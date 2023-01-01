Вночі росія вдарила ракетами «Калібр» по Одещині: є загиблий
Сьогодні, 09:04
Вночі країна-терорист нанесла ракетний удар по Одеській області.
Ціль агресора - портова інфраструктура.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ракети "Калібр" росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний, охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" уточнили, що ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.
"Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів", - розповіли військові.
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Ціль агресора - портова інфраструктура.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ракети "Калібр" росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний, охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" уточнили, що ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.
"Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів", - розповіли військові.
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