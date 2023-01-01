Курс валют у Луцьку 27 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.50, а продають за – 42.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.25, а продають за 9,44.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 липня готівковий курс долара становить 37.35, продають його за 38.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.50, а продають за – 42.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.25, а продають за 9,44.

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