Курс валют у Луцьку 27 липня

Курс валют у Луцьку 27 липня
27 липня готівковий курс долара становить 37.35, продають його за 38.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за – 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.25, а продають за 9,44.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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