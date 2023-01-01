«Подивіться, хто загинув у ДТП»: у фейсбуці поширюють небезпечне посилання

«Подивіться, хто загинув у ДТП»: у фейсбуці поширюють небезпечне посилання
У фейсбуці зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.

«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!» — йдеться у повідомленні.

«Подивіться, хто загинув у ДТП»: у фейсбуці поширюють небезпечне посилання


Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.

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Теги: фейсбук, шахраї
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