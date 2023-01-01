«Подивіться, хто загинув у ДТП»: у фейсбуці поширюють небезпечне посилання
Сьогодні, 03:13
У фейсбуці зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.
«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!» — йдеться у повідомленні.
Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.
«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!» — йдеться у повідомленні.
Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Подивіться, хто загинув у ДТП»: у фейсбуці поширюють небезпечне посилання
Сьогодні, 03:13
Відомо, хто очолив «вагнерівців» у Білорусі
Сьогодні, 02:02
У Луцькому районі ‒ аварія: постраждала дитина
Сьогодні, 01:00
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа