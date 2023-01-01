«Подивіться, хто загинув у ДТП»: у фейсбуці поширюють небезпечне посилання





Про це повідомляє



Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.



«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!» — йдеться у повідомленні.







Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до

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