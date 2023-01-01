Сьогодні ППО збила 36 російських ракет, – Повітряні сили

Сьогодні ППО збила 36 російських ракет, – Повітряні сили
26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території рф.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей…
Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку!» – йдеться у повідомленні.

За його словами, збиті три крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

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Теги: ППО, повітряна тривога
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