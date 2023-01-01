Сьогодні ППО збила 36 російських ракет, – Повітряні сили





Про це Микола Олещук.



«Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей…

Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку!» – йдеться у повідомленні.



За його словами, збиті три крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території рф.Про це повідомив командувач Повітряних сил«Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей…Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку!» – йдеться у повідомленні.За його словами, збиті три крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

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