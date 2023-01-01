Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 25 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, значний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.
За даними Sinoptik, у Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.
Температура повітря - 13-18°.
Народний прогноз погоди: з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.
За даними Sinoptik, у Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.
Температура повітря - 13-18°.
Народний прогноз погоди: з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.
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