Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня

У четвер, 25 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, значний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.За даними Sinoptik, у Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.Температура повітря - 13-18°.з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.