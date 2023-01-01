Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
У четвер, 25 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, значний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.

За даними Sinoptik, у Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.

Температура повітря - 13-18°.

Народний прогноз погоди: з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся
Сьогодні, 21:01
Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських безпілотників
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Сьогодні, 19:14
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
24 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
22 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 липня
20 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 липня
19 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся
Сьогодні, 21:01
 0
Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських безпілотників
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Рф готується до блокування Чорного моря, – Military Media Center
Сьогодні, 19:14
 0
На проспекті Перемоги у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:02
 0
Медіа
відео
1/8