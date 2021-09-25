З’явилося відео збиття автомобілем дівчини на електросамокаті у Луцьку





Відео Інформаційне агентство ВолиньPost отримало з власних джерел.



Нагадаємо, ДТП сталася днями на вулиці Домни Гордіюк. 47-річний житель району, керуючи легковиком Toyota Avensis, збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті.



Постраждалу госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.













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